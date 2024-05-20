Балотелли сказал Агуэро, что мечтает поиграть за «Бока Хуниорс». Серхио сразу передал это главе клуба Рикельме

Теги Манчестер Сити Хуан Роман Рикельме Серхио Агуэро высшая лига Турция высшая лига Аргентина Бока Хуниорс Ривер Плейт Марио Балотелли Адана Демирспор Футбол

Марио Балотелли заявил, что мечтает сыграть в составе «Бока Хуниорс».

В заключительном, 38-м туре АПЛ «Манчестер Сити» обыграл дома «Вест Хэм» со счетом 3:1 и стал чемпионом Англии в 4-й раз подряд – это рекорд турнира.

Серхио Агуэро провел стрим вместе с Марио Балотелли – они смотрели матч своей бывшей команды. Форвард «Аданы Демирспор» во время стрима, обсуждая аргентинский футбол, заявил: «Я предпочту «Боку» «Риверу». Моя мечта – играть на «Бомбонере».

Агуэро тут же отправил голосовое сообщение президенту «Боки» Хуану Роману Рикельме: «Привет, Роми. Я смотрю матч «Сити» – «Вест Хэм» с Марио Балотелли и хочу сказать тебе, что его мечта – играть за «Боку». Так что теперь мяч на вашей половине. В июне он станет свободным агентом».

В сезоне-2011/12 Агуэро и Балотелли стали чемпионами Англии в составе «Манчестер Сити». 

5 комментариев
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Где там этот Агуэро? Ща я ему надиктую кто где играть хочет, пусть передаст куда следует.)))
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Ответ Великий Алонсо
Балотелли даже в Боке будет балластом. Никогда по-настоящему топом не был даже в лучшие годы, а сейчас тем более никому не сперся.
Может и был около топом, но это для него как будто была не профессия а какое-то хобби. "Сегодня не пойду играть. Сегодня по телеку мультики".
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Ответ Великий Алонсо
Балотелли даже в Боке будет балластом. Никогда по-настоящему топом не был даже в лучшие годы, а сейчас тем более никому не сперся.
Топом по таланту он был лютым, даже не тренируясь показывал результативность на уровне 20% лучших форвардов. Но реализовать полностью себя не смог. Думаю, что даже в нынешнее время он намного сильнее всяких Ориги и Йовичей, которые занимают место в Милане.
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