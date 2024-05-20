Балотелли сказал Агуэро, что мечтает поиграть за «Бока Хуниорс». Серхио сразу передал это главе клуба Рикельме

Марио Балотелли заявил, что мечтает сыграть в составе «Бока Хуниорс».

В заключительном, 38-м туре АПЛ «Манчестер Сити» обыграл дома «Вест Хэм» со счетом 3:1 и стал чемпионом Англии в 4-й раз подряд – это рекорд турнира.

провел стрим вместе с Марио Балотелли – они смотрели матч своей бывшей команды. Форвард «Аданы Демирспор» во время стрима, обсуждая аргентинский футбол, заявил: «Я предпочту «Боку» «Риверу». Моя мечта – играть на «Бомбонере».

Агуэро тут же отправил голосовое сообщение президенту « » : «Привет, Роми. Я смотрю матч «Сити» – «Вест Хэм» с и хочу сказать тебе, что его мечта – играть за «Боку». Так что теперь мяч на вашей половине. В июне он станет свободным агентом».

В сезоне-2011/12 Агуэро и Балотелли стали чемпионами Англии в составе « ».