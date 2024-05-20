Файзуллаев – самый молодой игрок с 10+ очками в этом сезоне РПЛ. У хавбека ЦСКА 4 гола и 7 ассистов

Теги ЦСКА премьер-лига Россия рейтинги Пари НН Егор Голенков Бенхамин Гарре Эдуард Сперцян Максим Глушенков Константин Тюкавин Аббосбек Файзуллаев Футбол

Аббосбек Файзуллаев – самый молодой игрок в РПЛ с 10+ результативными действиями.

ЦСКА в гостях разгромил «Пари НН» (6:2) в 29-м туре Мир РПЛ. Полузащитник армейцев Аббосбек Файзуллаев сделал две результативных передачи в этой игре. 

Таким образом, это 10-е и 11-е результативные действия 20-летнего хавбека ЦСКА в этом сезоне чемпионата России – у него 4+7 по системе «гол+пас» в 21 матче. 

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Файзуллаев является самым молодым игроком, сделавшим 10+ результативных действий. Он опережает Константина Тюкавина (21 год), Бенхамина Гарре (23), Эдуарда Сперцяна (23), Максима Глушенкова (24), Егора Голенкова (24) и других.

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6 комментариев
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Максимум если еще один сезон отыграет за ЦСКА и потом на повышение пойдет в более сильную лигу!✊🔥💪
+8
-2
+6
За те деньги , которые за него отдали , приобретение 🔥🔥🔥
+4
-1
+3
После Олимпиады станет более известен
+2
0
+2
Файзулаев, конечно, умничка!!!
+2
-1
+1
Ответ Dimych888
Максимум если еще один сезон отыграет за ЦСКА и потом на повышение пойдет в более сильную лигу!✊🔥💪
В Зенит?)
+5
-4
+1
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