Файзуллаев – самый молодой игрок с 10+ очками в этом сезоне РПЛ. У хавбека ЦСКА 4 гола и 7 ассистов
Аббосбек Файзуллаев – самый молодой игрок в РПЛ с 10+ результативными действиями.
ЦСКА в гостях разгромил «Пари НН» (6:2) в 29-м туре Мир РПЛ. Полузащитник армейцев Аббосбек Файзуллаев сделал две результативных передачи в этой игре.
Таким образом, это 10-е и 11-е результативные действия 20-летнего хавбека ЦСКА в этом сезоне чемпионата России – у него 4+7 по системе «гол+пас» в 21 матче.
В нынешнем сезоне Премьер-лиги Файзуллаев является самым молодым игроком, сделавшим 10+ результативных действий. Он опережает Константина Тюкавина (21 год), Бенхамина Гарре (23), Эдуарда Сперцяна (23), Максима Глушенкова (24), Егора Голенкова (24) и других.