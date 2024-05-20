Файзуллаев – самый молодой игрок с 10+ очками в этом сезоне РПЛ. У хавбека ЦСКА 4 гола и 7 ассистов

Аббосбек Файзуллаев – самый молодой игрок в РПЛ с 10+ результативными действиями.

ЦСКА в гостях разгромил « » (6:2) в 29-м туре Мир . Полузащитник армейцев сделал две результативных передачи в этой игре.

Таким образом, это 10-е и 11-е результативные действия 20-летнего хавбека в этом сезоне чемпионата России – у него 4+7 по системе «гол+пас» в 21 матче.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Файзуллаев является самым молодым игроком, сделавшим 10+ результативных действий. Он опережает (21 год), Бенхамина Гарре (23), Эдуарда Сперцяна (23), Максима Глушенкова (24), Егора Голенкова (24) и других.