Степашин о Захаряне: «Чуть подтянется и будет играть как Хвича. Надо укрепить себя физически и морально»

высказался о будущем Арсена Захаряна.

– Вокруг Арсена Захаряна опять слухи о его переходе…

– Арсен будет играть. Будут предложения – будем рассматривать.

– То есть его возможный переход в турецкий клуб, это фейк?

– Конечно.

– А в « » он не смог перейти из-за политики?

– Да, там были заявки, они должны были перечислить средства – но все заблокировано, поэтому нет. А играть в Турции в среднем чемпионате, я думаю, Арсену неинтересно.

Уж если играть, то либо в немецком, либо в испанском первенстве. Но пока он хорош и здесь. Надо немного укрепить себя и физически, и морально. Я думаю, что у Арсена хорошее будущее, я в этом абсолютно убежден.

– И еще Арсен, наверное, послушал ваш совет, что рановато уезжать.

– Ну, не столько моего, с ним работают и руководство клуба, и отец с ним занимается внимательно. Да он и сам парень не глупый, все прекрасно понимает. Чуть подтянется и будет играть как , который сейчас блестяще выступает в « » и считается одним из лучших игроков итальянского футбола. А начинал он у нас в «Локомотиве», а потом был в «Рубине», – сказал член совета директоров «Динамо».

Член совета директоров «Динамо» о Захаряне: «Очень много клубов интересуются: и гранды, и средние. Арсен находится на радарах множества скаутских служб»