Степашин о Захаряне: «Чуть подтянется и будет играть как Хвича. Надо укрепить себя физически и морально»
Сергей Степашин высказался о будущем Арсена Захаряна.
– Вокруг Арсена Захаряна опять слухи о его переходе…
– Арсен будет играть. Будут предложения – будем рассматривать.
– То есть его возможный переход в турецкий клуб, это фейк?
– Конечно.
– А в «Челси» он не смог перейти из-за политики?
– Да, там были заявки, они должны были перечислить средства – но все заблокировано, поэтому нет. А играть в Турции в среднем чемпионате, я думаю, Арсену неинтересно.
Уж если играть, то либо в немецком, либо в испанском первенстве. Но пока он хорош и здесь. Надо немного укрепить себя и физически, и морально. Я думаю, что у Арсена хорошее будущее, я в этом абсолютно убежден.
– И еще Арсен, наверное, послушал ваш совет, что рановато уезжать.
– Ну, не столько моего, с ним работают и руководство клуба, и отец с ним занимается внимательно. Да он и сам парень не глупый, все прекрасно понимает. Чуть подтянется и будет играть как Хвича Кварацхелия, который сейчас блестяще выступает в «Наполи» и считается одним из лучших игроков итальянского футбола. А начинал он у нас в «Локомотиве», а потом был в «Рубине», – сказал член совета директоров «Динамо».
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