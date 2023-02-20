Степашин о Захаряне: «Чуть подтянется и будет играть как Хвича. Надо укрепить себя физически и морально»

Теги Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия серия А Италия Динамо Москва Наполи Сергей Степашин Политика Хвича Кварацхелия Арсен Захарян Футбол

Сергей Степашин высказался о будущем Арсена Захаряна.

– Вокруг Арсена Захаряна опять слухи о его переходе…

– Арсен будет играть. Будут предложения – будем рассматривать.

– То есть его возможный переход в турецкий клуб, это фейк?

– Конечно.

– А в «Челси» он не смог перейти из-за политики?

– Да, там были заявки, они должны были перечислить средства – но все заблокировано, поэтому нет. А играть в Турции в среднем чемпионате, я думаю, Арсену неинтересно.

Уж если играть, то либо в немецком, либо в испанском первенстве. Но пока он хорош и здесь. Надо немного укрепить себя и физически, и морально. Я думаю, что у Арсена хорошее будущее, я в этом абсолютно убежден.

– И еще Арсен, наверное, послушал ваш совет, что рановато уезжать.

– Ну, не столько моего, с ним работают и руководство клуба, и отец с ним занимается внимательно. Да он и сам парень не глупый, все прекрасно понимает. Чуть подтянется и будет играть как Хвича Кварацхелия, который сейчас блестяще выступает в «Наполи» и считается одним из лучших игроков итальянского футбола. А начинал он у нас в «Локомотиве», а потом был в «Рубине», – сказал член совета директоров «Динамо».

Член совета директоров «Динамо» о Захаряне: «Очень много клубов интересуются: и гранды, и средние. Арсен находится на радарах множества скаутских служб»

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5 комментариев

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Артур Багдасарян
Ответ Grime Font
Долгий путь в 22 года?!
не долгий, а большой
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Grime Font
Ответ WelcomeBackPURE
Захе очень далеко до хвичи. Последний прошел очень большой путь и попал в свою команду.
Долгий путь в 22 года?!
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Wiley Fox
Да не будет захарян прогрессировать

Там пиара больше, чем таланта
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kin
Какой Хвича? Дриблеры как Хвича штучный товар, а бегать многие могут
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WelcomeBackPURE
Захе очень далеко до хвичи. Последний прошел очень большой путь и попал в свою команду.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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