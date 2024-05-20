Фоден – лучший игрок сезона АПЛ по версии Goal. Райс – 2-й, Палмер – 4-й, Холанд – 6-й, Родри – 8-й, Бруну – 15-й
Goal опубликовал рейтинг лучших игроков сезона в АПЛ.
В список вошли 16 футболистов:
16. Джеррод Боуэн («Вест Хэм»);
15. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);
14. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»);
13. Рубен Диаш («Манчестер Сити»);
12. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);
11. Александер Исак («Ньюкасл»);
10. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
9. Вильям Салиба («Арсенал»);
8. Родри («Манчестер Сити»);
7. Букайо Сака («Арсенал»);
6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
5. Олли Уоткинс («Астон Вилла»);
4. Коул Палмер («Челси»);
3. Мартин Эдегор («Арсенал»);
2. Деклан Райс («Арсенал»);
1. Фил Фоден («Манчестер Сити»).
2. Родри
3. Палмер
4. Уоткинс
5. Райс
Я сходу не вспомню игрока, чьё влияние в средняке было бы столь велико.. Наверно только Канте и Пайет так тащили в свое время..