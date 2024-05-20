Фоден – лучший игрок сезона АПЛ по версии Goal. Райс – 2-й, Палмер – 4-й, Холанд – 6-й, Родри – 8-й, Бруну – 15-й

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал рейтинги Тоттенхэм Сон Хын Мин Вирджил ван Дейк Мохамед Салах Бруну Фернандеш Мартин Эдегор Рубен Диаш Олли Уоткинс Родри Александер Исак Джеррод Боуэн Филип Фоден Деклан Райс Эрлинг Холанд Вильям Салиба Букайо Сака Коул Палмер Футбол

Goal опубликовал рейтинг лучших игроков сезона в АПЛ.

В список вошли 16 футболистов:

16. Джеррод БоуэнВест Хэм»);

15. Бруну ФернандешМанчестер Юнайтед»);

14. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»);

13. Рубен Диаш («Манчестер Сити»);

12. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

11. Александер ИсакНьюкасл»);

10. Мохамед СалахЛиверпуль»);

9. Вильям СалибаАрсенал»);

8. Родри («Манчестер Сити»);

7. Букайо Сака («Арсенал»);

6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

5. Олли УоткинсАстон Вилла»);

4. Коул ПалмерЧелси»);

3. Мартин ЭдегорАрсенал»);

2. Деклан Райс («Арсенал»);

1. Фил ФоденМанчестер Сити»).

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
1. Фоден
2. Родри
3. Палмер
4. Уоткинс
5. Райс
+7
0
+7
Родри 8й ахахахахах
+8
-2
+6
Поставить Райса на второе, а Родри хотя бы даже не на третье,, а на восьмое место...
+5
0
+5
Уоткинс и Родри заслужили в топ-5 войти, думаю
+2
0
+2
Ответ eskerro
Потому что Челси на 8 месте
Ну так без Палмера стояли бы на выход..

Я сходу не вспомню игрока, чьё влияние в средняке было бы столь велико.. Наверно только Канте и Пайет так тащили в свое время..
+2
0
+2
Фоден явно посильнее распиаренного Беллингема
0
0
0
Ответ eskerro
Потому что Челси на 8 месте
на 8 месте МЮ, а не Челси
0
0
0
Ответ dr. cage
Почему так недооценивают Палмера? А с Райсом и вовсе смешно.. Арсенал как был второй год назад без него, так с ним и остался, на 5 очков всего разница.. Ну и что такого делает Райс, что не делает Родри, который на восьмом?
Родри многое делает даже лучше, но Райс первый сезон в команде и такой уровень показывает, я думаю в этом разница
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий