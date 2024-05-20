«Атлетико» интересуется Довбиком и Серлотом – лучшими бомбардирами Ла Лиги

Теги Вильярреал Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жирона Альваро Мората Мемфис Депай Александр Серлот Артем Довбик Футбол

Мадридскому «Атлетико» интересны Александр Серлот и Артем Довбик.

Оба игрока интересны «матрасникам» в связи с возможным уходом Мемфиса Депая и Альваро Мораты этим летом. 

28-летний форвард «Вильярреала» Серлот является лучшим бомбардиром нынешнего сезона Ла Лиги с 23 голами в 33 матчах. 

Нападающий «Жироны» Артем Довбик занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании с 21 голом в 35 играх. 

Покер «Реалу» – от лучшего форварда Ла Лиги! Блеснул норвежец Серлот из «Вильярреала»

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Губа не дура!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий