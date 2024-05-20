«Атлетико» интересуется Довбиком и Серлотом – лучшими бомбардирами Ла Лиги

Мадридскому «Атлетико» интересны Александр Серлот и Артем Довбик.

Оба игрока интересны «матрасникам» в связи с возможным уходом Мемфиса Депая и Альваро Мораты этим летом.

28-летний форвард « » Серлот является лучшим бомбардиром нынешнего сезона с 23 голами в 33 матчах.

Нападающий «Жироны» занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата с 21 голом в 35 играх.

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