«Атлетико» интересуется Довбиком и Серлотом – лучшими бомбардирами Ла Лиги
Мадридскому «Атлетико» интересны Александр Серлот и Артем Довбик.
Оба игрока интересны «матрасникам» в связи с возможным уходом Мемфиса Депая и Альваро Мораты этим летом.
28-летний форвард «Вильярреала» Серлот является лучшим бомбардиром нынешнего сезона Ла Лиги с 23 голами в 33 матчах.
Нападающий «Жироны» Артем Довбик занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании с 21 голом в 35 играх.
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