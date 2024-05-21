Палмер о «Челси»: «Мы воодушевляющая молодая команда, нас ждут большие свершения, думаю. За последние 5 матчей мы стали более сплоченными»
Коул Палмер подвел итоги прошедшего сезона для «Челси».
В заключительном 38-м туре АПЛ лондонская команда обыграла «Борнмут» (2:1). «Челси» завершил сезон на 6-м месте в таблице и сыграет в еврокубках в следующем сезоне.
«За последние пять матчей мы стали более сплоченными, чем в начале сезона. Происходит много всего.
Немногие забивают с центра поля. Гол [Мойсеса Кайседо] был хорош, не так ли?
[Тиаго Силва] – один из лучших центральных защитников в футболе. Настоящая легенда.
У нас молодая, воодушевляющая команда. Если мы продолжим усердно работать, то, я думаю, нас ждут большие свершения», – сказал полузащитник «Челси» в интервью PLP.