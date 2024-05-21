Бекхэм и Hugo Boss договорились о долгосрочном сотрудничестве. Экс-игрок поучаствует в создании капсульных коллекций и снимется в рекламе

Теги МЛС премьер-лига Англия Дэвид Бекхэм бизнес Интер Майами стиль Футбол

Дэвид Бекхэм будет сотрудничать с Hugo Boss.

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и бренд одежды и парфюмерии объявили о долгосрочном сотрудничестве.

«Дэвид Бекхэм – настоящая мировая икона спорта и моды. Обладая врожденным предпринимательским духом и искренней страстью к моде, он идеально воплощает ценности Boss», – сказал генеральный директор Hugo Boss Даниэль Гридер.

Дэвид Бекхэм, в свою очередь, заявил о своем намерении больше инвестировать в сферу моды и дизайна.

«Я хотел убедиться, что работаю с брендом, способным иметь глобальное видение и сильное влияние. Мне очень понравилось работать с Boss, и я был впечатлен амбициями, креативностью и стремлением команды к совершенству.

Мне не терпится представить наши проекты, включая кампанию осень-зима 2024, которая станет первым шагом в нашем долгосрочном сотрудничестве», – заявил совладелец «Интер Майами».

Экс-игрок сборной Англии и мадридского «Реала» примет участие в создании мужских капсульных коллекций бренда в течение следующих нескольких лет, а также в ближайшей рекламной кампании Hugo Boss. Первая линия, созданная совместно с Дэвидом Бекхэмом, будет запущена весной следующего года.

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