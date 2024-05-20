Тренер «Пари НН» Илич не пришел на пресс-конференцию после 2:6 с ЦСКА

Главный тренер «Пари НН» отказался общаться с прессой после поражения от ЦСКА.

В 29-м туре Мир нижегородская команда проиграла в домашней игре со счетом 2:6.

Как передает « », после сегодняшнего матча не пришел не пресс-конференцию. Также главный тренер «Пари НН» не появился на послематчевом флэш-интервью.

Перед последним туром «Пари НН» опустился в зону стыковых матчей – на 14-е место в таблице. При этом нижегородцы имеют шансы как избежать участия в стыках, так и вылететь из РПЛ напрямую.

Защитник «Пари НН» Гоцук после 2:6 с ЦСКА: «Мы пробили не просто дно, а дно Марианской впадины. Приношу извинения от всей команды, не только за эту игру»

1:6, 2:6 – два подряд кошмара «Пари НН». Стыки или даже вылет совсем рядом