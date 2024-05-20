Тренер «Пари НН» Илич не пришел на пресс-конференцию после 2:6 с ЦСКА
Главный тренер «Пари НН» отказался общаться с прессой после поражения от ЦСКА.
В 29-м туре Мир РПЛ нижегородская команда проиграла в домашней игре со счетом 2:6.
Как передает «Матч ТВ», после сегодняшнего матча Саша Илич не пришел не пресс-конференцию. Также главный тренер «Пари НН» не появился на послематчевом флэш-интервью.
Перед последним туром «Пари НН» опустился в зону стыковых матчей – на 14-е место в таблице. При этом нижегородцы имеют шансы как избежать участия в стыках, так и вылететь из РПЛ напрямую.
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Было видно, что рассыпятся.
Была такая книжечка Бонч - Бруевича !