Тренер «Пари НН» Илич не пришел на пресс-конференцию после 2:6 с ЦСКА

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Саша Илич Пари НН Матч ТВ Футбол

Главный тренер «Пари НН» отказался общаться с прессой после поражения от ЦСКА.

В 29-м туре Мир РПЛ нижегородская команда проиграла в домашней игре со счетом 2:6.

Как передает «Матч ТВ», после сегодняшнего матча Саша Илич не пришел не пресс-конференцию. Также главный тренер «Пари НН» не появился на послематчевом флэш-интервью.

Перед последним туром «Пари НН» опустился в зону стыковых матчей – на 14-е место в таблице. При этом нижегородцы имеют шансы как избежать участия в стыках, так и вылететь из РПЛ напрямую.

Защитник «Пари НН» Гоцук после 2:6 с ЦСКА: «Мы пробили не просто дно, а дно Марианской впадины. Приношу извинения от всей команды, не только за эту игру»

1:6, 2:6 – два подряд кошмара «Пари НН». Стыки или даже вылет совсем рядом

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26 комментариев
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сразу пошëл анализировать и готовиться к следующему матчу
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Юран выше головы прыгал, когда держал их на 11-12 месте с автобусной тактикой 5-4-1.
Было видно, что рассыпятся.
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Это к нему Мостовой хотел на стажировку?)) Зато чеканить умеет.))
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Ответ indieART
сразу пошëл анализировать и готовиться к следующему матчу
Труженик - ,, Наш Илич ‘’ !
Была такая книжечка Бонч - Бруевича !
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Ответ Великий Алонсо
Было тупейшим решением увольнять Юрана. С таким составом невозможно показывать топ-результат, предел НН это как раз 12-16 места, тренер не волшебник.
Похоже, что клубное руководство этого в принципе не понимает. Кержакова с 11 местом выперли, Юрана с ним же выперли, Галактионов не стал дожидаться и ушел сам...
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Ответ Amalfitano
Ага. Токмо с Ь знаком.)))
"Нашь Илич" Исправил, не благодарите.
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Зря Мостового не позвал все таки. Тот бы хоть за литруху пива отмазался на пресс конференции
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Тренер Пари НН Илич не пришел футбольной походкой на пресс-конференцию
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Барсик, кис-кис-кис
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"Я играл с Мостовым, он всё и раскажет"
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Тренер РПЛ поплыл за три игры - это рекорд лиги.
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Ответ Amalfitano
Ага. Токмо с Ь знаком.)))
Это ж детали малозначительные )
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К такому жизнь Ивича не готовила...
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Рановато поплыл)
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А вот Барсик пришёл бы и рассказал бы всё.
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А кто-то жалеет что Илича из Краснодара уволили. Юран на его фоне куда лучше смотрелся.
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Везёт нам на истеричек без яичек
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Эх, вайбы великого Бориса Буняка)
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Было тупейшим решением увольнять Юрана. С таким составом невозможно показывать топ-результат, предел НН это как раз 12-16 места, тренер не волшебник.
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Ответ Фантом
Похоже, что клубное руководство этого в принципе не понимает. Кержакова с 11 местом выперли, Юрана с ним же выперли, Галактионов не стал дожидаться и ушел сам...
А ты посмотри кто там в руководстве и всё станет понятно
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Ответ Великий Алонсо
Было тупейшим решением увольнять Юрана. С таким составом невозможно показывать топ-результат, предел НН это как раз 12-16 места, тренер не волшебник.
Команла при Юране уже посыпалась. 1-5 от Ахмата и 3 от Локо за 15 минут.
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Ответ OldRedWhite
Труженик - ,, Наш Илич ‘’ ! Была такая книжечка Бонч - Бруевича !
Ага. Токмо с Ь знаком.)))
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не хотел общаться с опоссумами
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