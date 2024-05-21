Постекоглу просит «Тоттенхэм» подписать минимум трех игроков летом. Среди кандидатов – Тоуни и Галлахер

Эндж Постекоглу попросил «Тоттенхэм» подписать минимум трех игроков этим летом.

Сообщается, что главный тренер реалистично оценивает масштаб приобретений, которые можно осуществить за одно трансферное окно, однако клуб обладает определенным запасом средств, не выходящим за рамки финансовых правил . Так, среди потенциальных новых игроков австралийский специалист нацелен на покупку нападающего и центрального полузащитника.

На данном этапе неясно, кто является приоритетной целью «шпор», но клуб рассматривает возможность приобретения нападающего «Брентфорда» Айвена Тоуни и уже несколько месяцев следит за полузащитником «Челси» Конором Галлахером.