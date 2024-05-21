Постекоглу просит «Тоттенхэм» подписать минимум трех игроков летом. Среди кандидатов – Тоуни и Галлахер

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Брентфорд Эндж Постекоглу Айвен Тоуни Конор Галлахер деньги Футбол

Эндж Постекоглу попросил «Тоттенхэм» подписать минимум трех игроков этим летом.

Сообщается, что главный тренер реалистично оценивает масштаб приобретений, которые можно осуществить за одно трансферное окно, однако клуб обладает определенным запасом средств, не выходящим за рамки финансовых правил АПЛ. Так, среди потенциальных новых игроков австралийский специалист нацелен на покупку нападающего и центрального полузащитника.

На данном этапе неясно, кто является приоритетной целью «шпор», но клуб рассматривает возможность приобретения нападающего «Брентфорда» Айвена Тоуни и уже несколько месяцев следит за полузащитником «Челси» Конором Галлахером.

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7 комментариев
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Интересно, какой кэф на переход Тоуни?🤓
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За Галлахера видимо переплатить придется, если ТТХ хочет его взять. За какие-то приемлимые деньги его продадут, увы, только если Челси нужно будет вписать продажу в финансовый отчет, потому что Галлахер воспитанник.

Тоуни скорее всего не вариант, Леви вряд ли раскошелится, даже после прошлогодней продажи Кейна. Разве что Бонифасе взять из Байера попробовать, или Гирасси. Они подешевле обойдутся. Но вопрос в том, как они адаптируются к АПЛ.
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Ответ a2wai
За Галлахера видимо переплатить придется, если ТТХ хочет его взять. За какие-то приемлимые деньги его продадут, увы, только если Челси нужно будет вписать продажу в финансовый отчет, потому что Галлахер воспитанник. Тоуни скорее всего не вариант, Леви вряд ли раскошелится, даже после прошлогодней продажи Кейна. Разве что Бонифасе взять из Байера попробовать, или Гирасси. Они подешевле обойдутся. Но вопрос в том, как они адаптируются к АПЛ.
Зачем Бонифаце идти из чемпиона в середняк ?
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Ответ Жирный Лукаку
Ага, Поч отдаст игрока, который пропустил лишь одну игру в сезоне
Он воспитанник. А на ФП их продажа лучший вариант
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