Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Фиорентины»

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«Наполи» сыграет в гостях с «Фиорентиной» в 37-м туре Серии А.

В субботу «Аталанта» Алексея Миранчука встретится на выезде с «Лечче», «Милан» – с «Торино».

В воскресенье «Интер» примет «Лацио», «Рома» – «Дженоа».

В понедельник «Ювентус» будет противостоять в гостях «Болонье».

Чемпионат Италии

37-й тур

Фиорентина – Наполи
Дата проведения
17 мая, 21.45, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лечче – Аталанта
Дата проведения
18 мая, 19.00, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Торино – Милан
Дата проведения
18 мая, 21.45, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сассуоло – Кальяри
Дата проведения
19 мая, 13.30, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монца – Фрозиноне
Дата проведения
19 мая, 16.00, «Stadio Comunale Brianteo»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Удинезе – Эмполи
Дата проведения
19 мая, 16.00, «Фриули»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Интер – Лацио
Дата проведения
19 мая, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Рома – Дженоа
Дата проведения
19 мая, 21.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Салернитана – Верона
Дата проведения
20 мая, 19.30, «Ареки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Болонья – Ювентус
Дата проведения
20 мая, 21.45, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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