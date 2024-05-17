Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Фиорентины»

«Наполи» сыграет в гостях с «Фиорентиной» в 37-м туре Серии А.

В субботу « » Алексея Миранчука встретится на выезде с « », « » – с « ».

В воскресенье «Интер» примет «Лацио», «Рома» – «Дженоа».

В понедельник « » будет противостоять в гостях «Болонье».

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37-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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