Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Фиорентины»
«Наполи» сыграет в гостях с «Фиорентиной» в 37-м туре Серии А.
В субботу «Аталанта» Алексея Миранчука встретится на выезде с «Лечче», «Милан» – с «Торино».
В воскресенье «Интер» примет «Лацио», «Рома» – «Дженоа».
В понедельник «Ювентус» будет противостоять в гостях «Болонье».
Чемпионат Италии
37-й тур
- Дата проведения
- 17 мая, 21.45, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 18 мая, 19.00, «виа дель Маре»
- Дата проведения
- 18 мая, 21.45, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 19 мая, 13.30, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 19 мая, 16.00, «Stadio Comunale Brianteo»
- Дата проведения
- 19 мая, 16.00, «Фриули»
- Дата проведения
- 19 мая, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 19 мая, 21.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 20 мая, 19.30, «Ареки»
- Дата проведения
- 20 мая, 21.45, «Ренато Далль'Ара»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.