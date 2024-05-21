Гендиректор тульского «Арсенала» о лицензировании: «Работа ведется колоссальная. Очень хочу, чтобы Тула получила возможность сыграть в стыках»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Арсенал Тула Александр Зотов Матч ТВ Джонатан Теофилус Окоронкво Футбол

Гендиректор тульского «Арсенала» высказался о ситуации с лицензированием.

В понедельник команда обыграла «Акрон» (1:0) и гарантировала себе как минимум 4-е место по итогам сезона в Мелбет Первой лиге.

Оно дает право сыграть в стыковых матчах за право выступать в Мир РПЛ, но клуб еще не получил лицензию от РФС.

– Очень счастливы сейчас, одержали важную победу в тяжелейшей игре. Весь город поддерживал команду. Ребята бились за себя и тех, кто не может играть из‑за травм. Это общая победа.

– Окоронкво претендует на звание лучшего футболиста сезона?

– Он красавчик, лучший бомбардир, буду рад, если его признают и лучшим по итогам сезона. Точно могу сказать, что это очень интересный футболист.

– Важный вопрос: успеет ли клуб выполнить требования по лицензированию?

– Мы работаем над этим вопросом, работа ведется колоссальная. Очень хочу, чтобы Тула получила возможность сыграть в стыковых матчах, - сказал Александр Зотов. 

«Химки» и «Динамо» Махачкала – в РПЛ. «Акрон» – в стыках, «Арсенал» подвис из-за лицензии

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2 комментария
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Решайте вопрос. Тула должна сыграть в стыках. Спортивный принцип должен преобладать.
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Зотов прямо во время тренировок Рубина управляет Арсеналом?
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