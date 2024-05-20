Газизов о выходе «Динамо» Махачкала в РПЛ: «Дагестан заслужил быть в Премьер-лиге. Мы собирали по 22 тысячи на стадионе, это дало результаты»

Шамиль Газизов прокомментировал результаты махачкалинского «Динамо» в сезоне.

Сегодня махачкалинский клуб обеспечил себе прямую путевку в Мир РПЛ после того, как «Акрон» проиграл «Арсеналу» (1:0) в предпоследнем туре Мелбет Первой лиги и потерял шансы на 2-е место. « » сыграет в Премьер-лиге впервые в своей истории.

«Первые эмоции – крик радости, опустошение. Я это уже проходил – незабываемо. Дагестан заслужил быть в Премьер-лиге. То, что мы собирали по 22 тысячи на стадионе, дало свои результаты. Команда, тренерский штаб – молодцы.

Огромный респект , потому что без него этот успех был бы невозможен. Отдельное спасибо и поклон [главе республики Дагестан] Сергею Алимовичу Меликову – все шло от него.

Поздравляю болельщиков – мы это заслужили! Ура, ура, ура!

Продолжится ли сотрудничество с в ? Думаю, конечно. Сами понимаете, это такого уровня специалист!» – сказал генеральный директор махачкалинского «Динамо» .

В феврале Курбан Бердыев ушел с поста главного тренера дагестанского клуба, а в апреле стал советником президента «Динамо» Махачкала.