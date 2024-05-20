Газизов о выходе «Динамо» Махачкала в РПЛ: «Дагестан заслужил быть в Премьер-лиге. Мы собирали по 22 тысячи на стадионе, это дало результаты»

Теги Курбан Бердыев премьер-лига Россия Первая лига Гаджи Муслимович Гаджиев Шамиль Газизов Динамо Махачкала Сергей Меликов Футбол

Шамиль Газизов прокомментировал результаты махачкалинского «Динамо» в сезоне.

Сегодня махачкалинский клуб обеспечил себе прямую путевку в Мир РПЛ после того, как «Акрон» проиграл «Арсеналу» (1:0) в предпоследнем туре Мелбет Первой лиги и потерял шансы на 2-е место. «Динамо» сыграет в Премьер-лиге впервые в своей истории.

«Первые эмоции – крик радости, опустошение. Я это уже проходил – незабываемо. Дагестан заслужил быть в Премьер-лиге. То, что мы собирали по 22 тысячи на стадионе, дало свои результаты. Команда, тренерский штаб – молодцы.

Огромный респект Гаджи Муслимовичу Гаджиеву, потому что без него этот успех был бы невозможен. Отдельное спасибо и поклон [главе республики Дагестан] Сергею Алимовичу Меликову – все шло от него.

Поздравляю болельщиков – мы это заслужили! Ура, ура, ура!

Продолжится ли сотрудничество с Бердыевым в РПЛ? Думаю, конечно. Сами понимаете, это такого уровня специалист!» – сказал генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов.

В феврале Курбан Бердыев ушел с поста главного тренера дагестанского клуба, а в апреле стал советником президента «Динамо» Махачкала. 

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Можно порадоваться за Дагестан, там действительно любят футбол. Если реально по 22 тысячи приходило на игры ФНЛ, то Динамо в РПЛ будет собирать еще больше. Главное, чтобы как с Анжи не получилось.
+12
-3
+9
Дагестан - футбольный регион. Там болельщик ходит на стадион. Рад за них!
+3
0
+3
Динамо Махачкала с выходом в РПЛ !!!
+2
0
+2
Молодцы!
+1
0
+1
Как там у них все сложно,бердыев же уходил вроде....ну а так, рад за гаджи муслимовича, хорошая работа, да и по болельщикам, инфраструктуре, нет вопросов, все достойно, тула, махачкала,из тех кто претендовал, были бы идеальным пополнением рфпл,акрон конечно тоже, было бы не плохо,но там нет стадиона, обещали построить, потом старый отреставрировать, но все так словами и осталось, да и еще плюс махачкалы, южный регион, еще одно место, где в ноябре норм играть можно
+1
0
+1
Ответ Этот Райола хочет денег
Можно порадоваться за Дагестан, там действительно любят футбол. Если реально по 22 тысячи приходило на игры ФНЛ, то Динамо в РПЛ будет собирать еще больше. Главное, чтобы как с Анжи не получилось.
Могу ошибаться, но вроде бесплатные билеты были, чего в РПЛ не будет. Плюс фан уйди, так что, посещаемость просядет.
+1
0
+1
их разве лицензировали на рпл?)
0
0
0
Газизов - ТОП 👍🏻
0
0
0
Двух Динамо не было со времен начала 90 х. Когда и Динамо Газовик был и Динамо Ставрополь. Знаковый для общества момент происходит 😁
0
0
0
Ответ Этот Райола хочет денег
Можно порадоваться за Дагестан, там действительно любят футбол. Если реально по 22 тысячи приходило на игры ФНЛ, то Динамо в РПЛ будет собирать еще больше. Главное, чтобы как с Анжи не получилось.
Как с Анжи вряд ли получится. Ресурсов прямо сейчас у команда на один сезон в РПЛ.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий