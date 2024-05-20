Гаджиев исключил переход Джикии в «Динамо» Махачкала: «Он приедет в Дагестан, а мы напоим его чистым горным воздухом, чтобы разгрузить сердечный ритм после «Спартака»
Гаджи Гаджиев высказался о возможности перехода Георгия Джикии в «Динамо».
Ранее было объявлено, что 30-летний защитник покинет «Спартак» в конце сезона по истечении срока контракта. Джикия перешел в московский клуб из «Амкара» в декабре 2016 года.
Сегодня махачкалинское «Динамо» обеспечило себе выход в Мир РПЛ в следующем сезоне.
– Вы говорили про Джикию. Вряд ли вы сможете потянуть финансовые условия контракта бывшего капитана сборной России?
– Мы с ним переговорили, Георгий позвонил мне. Мы посмеялись, перекинулись воспоминаниями, как он попал в «Амкар». Он сказал мне спасибо за совместную работу.
Договорились, что Георгий, как и многие мои коллеги и друзья, приедет в Дагестан и внесет свою какую‑то частицу в развитие игры. Джикия – популярный футболист, если он зайдет в академию, поприсутствует на игре, то будет здорово.
А мы его напоим чистым горным воздухом, и ему удастся разгрузить свой сердечный ритм после сложного периода, связанного с уходом из «Спартака».
– То есть контракта с ним не будет?
– Верно. Мы просто рады, что есть возможность приезда Георгия в Махачкалу, – сказал президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев.