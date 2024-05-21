Глава Дагестана о «Динамо» Махачкала в РПЛ: «Эпохальное событие для республики. Это ответ всем, кто считает, что позитивные изменения не наступят»

Теги премьер-лига Россия болельщики Первая лига Гаджи Муслимович Гаджиев Политика Динамо Махачкала Сергей Меликов Футбол

Глава Дагестана высказался о выходе махачкалинского «Динамо» в Мир РПЛ.

«Молодая дагестанская команда смогла сделать то, о чем несколько лет назад мы лишь мечтали. Дагестанский клуб, новой истории которого всего три года, в элите российского футбола!

За каждым голом, за каждой победой, за каждым заработанным очком – упорство, трудолюбие и азарт. Ничего не давалось легко. Как и в любой команде, были проигрыши и травмы, но наши ребята никогда не сдавались.

Для Дагестана это, не побоюсь сказать, эпохальное событие. Не только «Динамо» поднимается на новый уровень, но и весь дагестанский футбол! Сильнейшие клубы страны и звезды российского футбола будут приезжать в нашу республику, а наши ребята – расти, набираться опыта и укреплять свои позиции в высшем дивизионе.

Спасибо всем тем, кто подарил нам этот праздник! Президенту махачкалинского «Динамо» Гаджи Муслимовичу Гаджиеву, чей опыт и профессионализм стоят у истоков возрождения клуба, Минспорта Дагестана – за постоянную поддержку и помощь.

Каждому игроку, который выходил на поле в форме бело-голубых и выкладывался по максимуму. Каждому болельщику, который с трибуны поднимал дух любимой команды. Изначально это была небольшая группа, а сейчас – целый фанатский сектор!

Мы благодарны ветеранам футбола, в том числе заслуженному тренеру России Александру Ашотовичу Маркарову, который и сегодня раскрывает новые таланты.

Успех «Динамо» – ответ всем, кто не верит в то, что упорный труд, энергия и вера в себя неизбежно приводят к победе; всем, кто говорит, что большой результат возможен только при больших средствах; всем, кто считает, что позитивные изменения в Дагестане не наступят.

Вместе с махачкалинским «Динамо» ответим сегодня им всем: «Мы сможем, мы сумеем! Только вместе и только вперед!» – написал Сергей Меликов в своем телеграм-канале. 

«Химки» и «Динамо» Махачкала – в РПЛ. «Акрон» – в стыках, «Арсенал» подвис из-за лицензии

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8 комментариев
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Ответ h9zbx6jdsd
Рад за Динамо! Добротная команда
А в чем она добротная?! 37 голов за 34 матча? 3 нападающих одному 32, второму 30 лет. По-моему ничего добротного нет. Команда что процентов вылетит в слд сезоне снова в фнл
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сколько же слащавого пафоса, будто голливудский фильм про войну или супергероев включил, а ведь всего лишь команда поднялась из российского пердива и целый год будет играть в унылой лиге в унылый футбол, но чинуша уже успел примазаться и окрестить подвигом, еще и приплев позитивные изменения во всей республике. едросовский стандарт качества)
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Счастье-то какое. Наконец вернутся выезды в Махачкалу, горячо любимые всеми фанатами…
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Как бы не закончили как Тамбов
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