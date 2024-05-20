Зенит – Ростов где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 25 мая

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Футбол

В субботу, 25 мая, сыграют Зенит и Ростов в 30 туре РПЛ 2023/2024.

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  • Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена (Крестовский)».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Страна.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Зенит – Ростов

  • Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Зенит – Ростов

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