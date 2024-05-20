Зенит – Ростов где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 25 мая

В субботу, 25 мая, сыграют Зенит и Ростов в 30 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена (Крестовский)».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Страна.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Зенит – Ростов

Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Зенит – Ростов

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