Зенит – Ростов где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 25 мая
В субботу, 25 мая, сыграют Зенит и Ростов в 30 туре РПЛ 2023/2024.
💰 Лови фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч 🎁🎁🎁
- Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена (Крестовский)».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Страна.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Зенит – Ростов
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
Последние матчи Зенит
- Ахмат – Зенит : 1 – 5
- Зенит – ЦСКА : 0 – 0
- Зенит – ЦСКА : 0 – 1
- Факел – Зенит : 1 – 1
- ЦСКА – Зенит : 1 – 1
Последние матчи Ростов
- Ростов – Балтика : 2 – 1
- Рубин – Ростов : 3 – 1
- Локомотив – Ростов : 1 – 0
- Ростов – Балтика : 0 – 1
- Ростов – Оренбург : 2 – 1
Прогноз на матч Зенит – Ростов
💰 Фрибет 3 000₽ от Winline для ставки на этот матч ➡➡➡