Экс-тренер «Спартака» Ваноли близок к назначению в «Торино»

Теги Спартак Торино серия А Италия Д2 Италия Венеция Паоло Ваноли Футбол

Бывший тренер «Спартака» Паоло Ваноли возглавит итальянский «Торино».

Тренер «Венеции» может возглавить «Торино», стороны близки к заключению соглашения, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

«Венеция» под руководством 51-летнего специалиста заняла третье место в Серии B и вышла в плей-офф за выход в Серию А. В понедельник команда обыграла на выезде «Палермо» (1:0) в первом полуфинальном матче. Ответная игра состоится 24 мая в Венеции. 

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года. Он привел команду к победе в Фонбет Кубке России – первой для клуба за 19 лет. В Премьер-лиге красно-белые заняли 10-е место по итогам сезона-2021/22.

Паоло во главе «Спартака» провел 16 официальных матчей и ушел в отставку в июне 2022 года. 

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7 комментариев
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Паоло Ваноли - 4 месяца в Спартаке в условиях сложной геополитической ситуации и один трофей.
Эстонский физрук Валера - 5 лет и 0 трофеев.
Удачи победоносному Ваноли в Торино
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Забавно то, что изо всех последних иностранных тренеров Спартака (начиная с Эмери), хуже всего карьера складывается именно у того, кто единственным выиграл чемпионство
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По традиции возьмёт чашку.
+2
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Напоминаю, что всевозможные эксперты и болельщики Спартака рассказывали, что тренер это никакой, а победа в кубке ничего не значат, ведь соперники были не те (настоящим "болельщикам" Спартака, конечно, свойственно преуменьшать победы своего клуба)
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А Юрича куда?
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Ответ Gouliash
Забавно то, что изо всех последних иностранных тренеров Спартака (начиная с Эмери), хуже всего карьера складывается именно у того, кто единственным выиграл чемпионство
Ага. Только это не он. Это другой итальянец.)))
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