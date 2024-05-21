Экс-тренер «Спартака» Ваноли близок к назначению в «Торино»

Бывший тренер «Спартака» Паоло Ваноли возглавит итальянский «Торино».

Тренер «Венеции» может возглавить «Торино», стороны близки к заключению соглашения, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

« » под руководством 51-летнего специалиста заняла третье место в Серии B и вышла в плей-офф за выход в Серию А. В понедельник команда обыграла на выезде «Палермо» (1:0) в первом полуфинальном матче. Ответная игра состоится 24 мая в Венеции.

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года. Он привел команду к победе в Фонбет Кубке России – первой для клуба за 19 лет. В Премьер-лиге красно-белые заняли 10-е место по итогам сезона-2021/22.

Паоло во главе «Спартака» провел 16 официальных матчей и ушел в отставку в июне 2022 года.