Защитник «Пари НН» Гоцук после 2:6 с ЦСКА: «Мы пробили не просто дно, а дно Марианской впадины. Приношу извинения от всей команды, не только за эту игру»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Кирилл Гоцук Пари НН Матч ТВ Футбол

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук высказался после разгромного поражения от ЦСКА.

В 29-м туре Мир РПЛ «Пари НН» проиграл в домашнем матче со счетом 2:6.

«Комментировать нечего, от всей команды приношу извинения не только за эту игру. За последние девять туров ситуация катастрофическая. Шансы еще есть. Надеюсь, даже уверен, что сможем переломить ситуацию в свою пользу.

Мы пробили не просто дно, а дно Марианской впадины. Надо собраться на последний тур и решить задачу», – сказал Гоцук.

Перед заключительным туром «Пари НН» идет в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место в таблице. При этом нижегородцы могут как вылететь из РПЛ напрямую, так и избежать участия в стыках.

«Пари НН» первым в истории чемпионатов России пропустил 6 голов в двух матчах подряд

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12 комментариев
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Ребята уступите место Балтике, будьте благородны.
+27
-1
+26
Юран еще как-то держал в руках это шапито, а без него уже не футбол, а теннис.
+12
-2
+10
Ответ Максим Столбов
Ребята уступите место Балтике, будьте благородны.
это к Локомотиву надо писать
+7
0
+7
Небезнадёжная игра в атаке, конечно, но не хватает сил, чтобы быстро вернуться назад и отобороняться против контратаки, а Крылышки в контратаке хороши.

Ну и зе Турбо нужно было менять значительно раньше
+3
-1
+2
Ничего страшного. Пройдёте очищение ФНЛ и через пару лет вернётесь.
+4
-2
+2
Ответ SuperStarrrr
Рано. Вылетите. Пробьете. За Кержакова, за Юрана и иных.
Ну за Кержакова согл. А Юран то чего? Что он сделал для клуба?
+2
0
+2
Ответ Сибирский литовец
видимо он и ушёл, потому что понял, что началось падение
... вовремя уйти - это победить!
+1
0
+1
Рано. Вылетите. Пробьете. За Кержакова, за Юрана и иных.
+2
-2
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Это Саргассово море какое-то и не выбраться уже !
А не Марианская впадина !
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Ответ Ебздрогыч
Юран еще как-то держал в руках это шапито, а без него уже не футбол, а теннис.
видимо он и ушёл, потому что понял, что началось падение
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Ответ hulk&boloto
... вовремя уйти - это победить!
но он сказал, что оставил команду на 11 месте, а с учётом двух поражений по 6 голов при Иличе, видимо дело плохо, но это только если Балтика победит Локо
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