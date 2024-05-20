Защитник «Пари НН» Гоцук после 2:6 с ЦСКА: «Мы пробили не просто дно, а дно Марианской впадины. Приношу извинения от всей команды, не только за эту игру»

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук высказался после разгромного поражения от ЦСКА.

В 29-м туре Мир «Пари НН» проиграл в домашнем матче со счетом 2:6.

«Комментировать нечего, от всей команды приношу извинения не только за эту игру. За последние девять туров ситуация катастрофическая. Шансы еще есть. Надеюсь, даже уверен, что сможем переломить ситуацию в свою пользу.

Мы пробили не просто дно, а дно Марианской впадины. Надо собраться на последний тур и решить задачу», – сказал .

Перед заключительным туром «Пари НН» идет в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место в таблице. При этом нижегородцы могут как вылететь из РПЛ напрямую, так и избежать участия в стыках.

«Пари НН» первым в истории чемпионатов России пропустил 6 голов в двух матчах подряд