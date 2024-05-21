Хавбек «Рубина» Рахмоналиев: «Файзуллаев может вырасти и играть за топ-клуб Европы. Все узбекские футболисты за границей могут играть везде»
Умарали Рахмоналиев высоко оценил игровой уровень Аббосбека Файзуллаева.
20-летний хавбек ЦСКА – самый молодой игрок с 10+ результативными действиями в нынешнем сезоне Мир РПЛ.
«Сто процентов Аббосбек Файзуллаев может вырасти в хорошего футболиста и играть за топ-клуб Европы. Я думаю, что все узбекские футболисты, которые играют за границей, могут играть везде.
Но нужно верить в себя и работать дальше. Аббос – очень хороший парень и отличный футболист», – сказал полузащитник «Рубина» Умарали Рахмоналиев.