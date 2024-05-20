Факел – Ахмат где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 25 мая
В субботу, 25 мая, сыграют Факел и Ахмат в 30 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Центральный стадион профсоюзов».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Боец.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Факел – Ахмат
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
Последние матчи Факел
- Локомотив – Факел : 2 – 0
- Факел – Урал : 0 – 0
- Факел – Зенит : 1 – 1
- Сочи – Факел : 0 – 0
- Факел – Крылья Советов : 0 – 1
Последние матчи Ахмат
- Ахмат – Зенит : 1 – 5
- Крылья Советов – Ахмат : 0 – 2
- Краснодар – Ахмат : 0 – 1
- Ахмат – Пари НН : 5 – 1
- Ахмат – Сочи : 1 – 0
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