Факел – Ахмат где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 25 мая

В субботу, 25 мая, сыграют Факел и Ахмат в 30 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «Центральный стадион профсоюзов».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Боец.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Факел – Ахмат

Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Факел – Ахмат

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