Федотов о 6:2 с «Пари НН»: «Тренер недоволен, как всегда. Пропущенные голы вызывают недовольство – упускаем бдительность при комфортном счете»

Владимир Федотов прокомментировал разгромную победу над «Пари НН».

В 29-м туре Мир РПЛ ЦСКА одержал победу на выезде со счетом 6:2.

– Как всегда, тренер недоволен. Достаточно было суетливых действий, когда нужно было сыграть надежно. Ну и пропущенные голы всегда вызывают недовольство. Когда счет становится комфортным, упускаем бдительность. Но такое случается не только с нами.

Сопернику нечего было терять. Было понятно, что « » предпримет колоссальные попытки исправить ситуацию. Но опасений относительно исхода матча не было. Мы контролировали ход встречи.

Многие посчитали, что мы в отпуске, потому что в комментариях и трансляциях мы слышали, что нам было важно показать уважение к сопернику, к себе, к нашим болельщикам и, естественно, мы никуда не ушли. Мы отдаемся до последнего матча, до последней секунды футбола. Команда заслужила эту победу, эту красивую победу.

– сегодня мы не увидели. Он находится с командой?

– Он вместе с командой, готовился. На данный момент ситуация сложилась таким образом, что ему нужно передохнуть. Игра складывалась так, что нужно было и посмотреть резерв, и дать почувствовать порох другим футболистам, – сказал главный тренер ЦСКА.