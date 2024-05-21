Латышонок – лучший вратарь Кубка России по версии болельщиков. Голкипер «Балтики» набрал 62% голосов

Болельщики признали Евгения Латышонка лучшим вратарем Фонбет Кубка России.

В голосовании болельщиков за символическую сборную турнира голкипер «Балтики» набрал 62% голосов.

В текущем розыгрыше Кубка России « » вышла в финал, обыграв «Спартак» в финальной игре Пути регионов (1:0). Латышонок отыграл на турнире 7 матчей, не пропустив в 6 из них.

Теперь Латышонок – «Человек-паук» и «Евгений Яшин». Все в восторге от того, как остановил «Спартак»!