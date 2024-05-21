Латышонок – лучший вратарь Кубка России по версии болельщиков. Голкипер «Балтики» набрал 62% голосов

Теги ФОНБЕТ Кубок России рейтинги болельщики Балтика Евгений Латышонок Футбол

Болельщики признали Евгения Латышонка лучшим вратарем Фонбет Кубка России.

В голосовании болельщиков за символическую сборную турнира голкипер «Балтики» набрал 62% голосов.

В текущем розыгрыше Кубка России «Балтика» вышла в финал, обыграв «Спартак» в финальной игре Пути регионов (1:0). Латышонок отыграл на турнире 7 матчей, не пропустив в 6 из них.

Теперь Латышонок – «Человек-паук» и «Евгений Яшин». Все в восторге от того, как остановил «Спартак»!

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1 комментарий
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Красавчик. Осталось кубок зацепить, сыграть за суперкубок с Динамо, и добро пожаловать в лучшую лигу мира.
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