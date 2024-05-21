«Динамо» не заинтересовано в подписании Джикии. Его кандидатура не обсуждалась («СЭ»)
Московское «Динамо» не заинтересовано в заключении контракта с Георгием Джикией.
Ранее было объявлено, что 30-летний защитник покинет «Спартак» в конце сезона по истечении срока контракта.
По данным «Спорт-Экспресса», кандидатура 30-летнего защитника не обсуждалась в штабе «Динамо», поскольку руководство бело-голубых не планирует трансфер Джикии.
Клуб также не рассматривает возможность подписания защитника «Крыльев» Александра Солдатенкова и не планирует усиливать центр обороны – в «Динамо» считают, что эта позиция укомплектована.