«Динамо» не заинтересовано в подписании Джикии. Его кандидатура не обсуждалась («СЭ»)

Московское «Динамо» не заинтересовано в заключении контракта с Георгием Джикией.

Ранее было объявлено, что 30-летний защитник покинет « » в конце сезона по истечении срока контракта.

По данным « », кандидатура 30-летнего защитника не обсуждалась в штабе «Динамо», поскольку руководство бело-голубых не планирует трансфер .

Клуб также не рассматривает возможность подписания защитника « » Александра Солдатенкова и не планирует усиливать центр обороны – в « » считают, что эта позиция укомплектована.