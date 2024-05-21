«Динамо» не заинтересовано в подписании Джикии. Его кандидатура не обсуждалась («СЭ»)

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Георгий Джикия Спорт-Экспресс Александр Солдатенков Футбол

Московское «Динамо» не заинтересовано в заключении контракта с Георгием Джикией.

Ранее было объявлено, что 30-летний защитник покинет «Спартак» в конце сезона по истечении срока контракта.

По данным «Спорт-Экспресса», кандидатура 30-летнего защитника не обсуждалась в штабе «Динамо», поскольку руководство бело-голубых не планирует трансфер Джикии

Клуб также не рассматривает возможность подписания защитника «Крыльев» Александра Солдатенкова и не планирует усиливать центр обороны – в «Динамо» считают, что эта позиция укомплектована.

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10 комментариев
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насколько я помню, пару месяцев назад спрашивали про переход Джикии в Динамо, только махачкалинское
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Динамо чаще играет верхним блоком. При этом выхватывает авоську стабильно (по пропущенным по моему только Пари НН хуже). Куда там нахрен Джикию? Ну если на ворота, то сойдет. Не хуже будет Лещука
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Все ближе к Велесу.
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Нам он точно не нужен.
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Скорее Рубин или Урал или Краснодар
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Перечислите,пожалуйста, весь список команд не заинтересованных в переходе Джикии. Желательно каждую команду отдельной новостью
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Ответ Честный контроль
Спорт экспресс как всегда Динамы перепутал.
Махачкала же? Да, цеэскуёвец?
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Ответ Philatelist79
Нам он точно не нужен.
а мог бы стать легендой Рейнджерс
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