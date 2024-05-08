«Мы такие же люди, только немножко сильней». Как живет клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью

Вырос в 30 раз!

Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью (КБИ) появился сразу после ЧМ-2018 и за пять с половиной лет увеличился в 30 раз.

В прошлом году флагманский проект КБИ, помогающий фанатам из регионов оказаться на «ВЭБ Арене», вошел в топ-10 мировых инклюзивных проектов на футбольном саммите в Севилье.

Ниже – монолог основательницы КБИ Елены Поповой о том, как футбол стал терапией.

Проект «Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью» участвует в конкурсе «Россия – футбольная страна» , который проводит РФС, помогая региональным инициативам.

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– Я на коляске с 14 лет. Долго не принимала новую реальность, какое-то время просидела дома из-за отторжения обществом: на улице тыкали пальцем.

Помогло Евро-2004. Прониклась футболом, стала смотреть РПЛ, полюбила ЦСКА. В 2005-м впервые попала на стадион («Локомотив» – ЦСКА) и поняла: хочу чаще бывать в этой атмосфере, несмотря на отсутствие доступной среды. Втянулась, стала ходить на домашние и ездить на гостевые матчи ЦСКА. Впоследствии объездила полстраны, половину Европы, где уровень специальной инфраструктуры гораздо выше.

Помню, как на улице Барселоны увидела стеклянный короб. Заехала внутрь – лифт в метро. Шок. Потом мы пошли на футбол, и меня поразило отношение испанцев к людям с инвалидностью. Никто не уступил место в очереди. Для меня это не проблема. Здорово, что в Европе воспринимают на равных: ты такой же человек, просто по-другому передвигаешься. Был и неприятный опыт: в Стамбуле перед матчем с «Бешикташем» стюард долго не пускал – хотел, чтобы встала с коляски.

«Уэмбли» – самый доступный стадион, на котором была. Болельщик с инвалидностью может пойти на любой сектор: от гостевого до вип-ложи. Самая доступная арена в России сейчас «Лужники». Там есть заниженные буфеты, сиденья для людей с увеличенной массой тела.

С 2017 года работала в CAFE – связанной с УЕФА европейской организации (офис в Лондоне), которая развивает доступную среду на футбольных стадионах и привлекает на матчи людей с инвалидностью.

Я была их представителем в России во время подготовки и проведения ЧМ-2018, который признали самым удобным в истории для людей с ограниченным здоровьем. Параллельно пригласили в РФС – сотрудником по работе со зрителями с инвалидностью.

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– Говорить «человек с ограниченными возможностями» или тем более «инвалид» некорректно. Европейская формулировка – человек с инвалидностью. В первую очередь мы делаем акцент на личности, а ограниченные возможности появляются, когда люди сталкиваются с инфраструктурными сложностями. Человек с инвалидностью – такой же, как и все, только немножко сильней.

Есть три группы инвалидности. Получить или сменить группу можно только через медико-социальную экспертизу, которую все избегают: нужно практически жить в поликлинике и пройти кучу врачей, у которых супер неприятное отношение. Например, настойчиво просили поднять ногу, хотя я не могу.

В России становится больше доступной среды, но есть и негативный опыт. Для ипотеки необходимо страхование жизни, но поскольку у меня уже страховой случай – инвалидность – ставка выше на 1%. В 2020-м отправляла запрос на «Прямую линию с Путиным». Через год перезвонили, спросили из какого я региона, услышали «Москва» и сказали «спасибо, до свидания». Видимо, если покупаешь квартиру в столице – значит у тебя все хорошо.

Когда жила в Московской области, компенсация по коляске была около 28 тысяч, хотя покупала ее за 150. Переехала в Москву, прописалась и узнала, что коляску вправе менять каждые пять лет. Но на той, что предоставляет государство, передвигаться практически невозможно. Два года назад взяла новую, компенсировали 150 тысяч из 217. И это не самая дорогая коляска. Комфортные стоят от 300 тысяч.

Главная палочка-выручалочка – бесплатный проезд [в городском транспорте]. Еще одна удобная опция – социальное такси, где можно оставаться в коляске, стоит порядка 200 рублей в час. Но и тут есть нюансы. С трудом зарегистрировалась в системе. У меня был поздний вылет, заказала машину – пришло уведомление, что такси работает только с 6 до 19, причем заказывать его нужно примерно за сутки. Еще не могу его взять, чтобы встретить кого-то на вокзале. Необходим билет.

Также [для людей с инвалидностью] есть санаторно-курортное лечение, но я им не пользовалась. В таком случае идет небольшая прибавка к пенсии по инвалидности – для II группы сейчас она [пенсия] 15 тысяч. Друг на коляске ездил с женой в крымский санаторий, специализирующийся на опорно-двигательном аппарате. Путевка бесплатная, но они оставили там еще 120 тысяч, потому что еда невозможная, не все процедуры входят в программу.

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– Во время работы в CAFE обратила внимание, что у многих европейских клубов есть фан-клубы для людей с инвалидностью. Пообщалась с фанатами ЦСКА с инвалидностью, все поддержали.

19 сентября 2018 года минюст зарегистрировало нас как Московская областная общественная организация «Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью» (МОО «Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью»).

Через год «ВЭБ Арену» признали самым доступным стадионом Москвы, несмотря на классные условия в «Лужниках». Наш стадион – столичный оазис, где комфортно всем. По себе знаю, что человек с инвалидностью не будет ходить туда, где нет базовых удобств.

На нашем стадионе для таких людей продумано все: от туалета до буфетов. Также ЦСКА стал первым клубом России, предоставляющий тифлокомментарий для слепых и слабовидящих болельщиков. Поэтому мы растем: с 9 до 280 человек за почти шесть лет.

В нашем фан-клубе есть и заграничные представители: Беларусь, Казахстан, Испания и Бангладеш. У испанца Оскара инвалидность по зрению [большой минус], но он смотрит все матчи. С бангладешцем Мохином мы познакомились в интернете. Он узнал, что я болею за ЦСКА, вступил в клуб и активно коммуницирует со всеми, несмотря на языковой барьер.

Путешествие – один из моментов роста человека. У нас огромная страна, а в столице были немногие, не говоря уже о людях с инвалидностью. Поэтому мы запустили большой проект, в рамках которого привозим на «ВЭБ Арену» болельщиков из других регионов. В 2023-м он вошел в топ-10 мировых инклюзивных проектов на World Football Summit в Севилье.

Сопровождаем болельщика на всем пути: от места жительства до Москвы, показываем столицу, привозим на стадион и вручаем подарки. Для них это огромный праздник. Но главный посыл – показать людям из регионов, что в России есть доступная среда, в которой будет комфортно человеку с любой инвалидностью.

У нас тесный контакт с ЦСКА: часто общаемся с Романом Бабаевым, который нередко заглядывает к нам на сектор. Последний раз – перед дерби. Роман Юрьевич давал интервью для документального фильма про наш клуб болельщиков.

ЦСКА помогает по мере возможности: билеты, экскурсии по стадиону, подарки, съемка. Остальные затраты покрываются за счет организации, куда перечисляют неравнодушные болельщики. Все на благотворительных началах. Второй год помогает «Фонбет». На эти деньги мы привезли в Москву нескольких ребят и наняли художника, чтобы раскрасить наш сектор.

В 2019-м познакомилась с Вениамином Мандрыкиным. ЦСКА поздравлял его с днем рождения и позвал нас. Он был невероятно открытым и позитивным. Веня загадал желание – попасть на «ВЭБ Арену». Мы обменялись контактами, часто созванивались и болтали часами. До сих пор не могу принять, что его нет с нами.

В комментариях под новостью о смерти кто-то написал «отмучился», но у меня язык не повернется так сказать. Хотя многие люди с инвалидностью хотели наложить на себя руки. Жизнь – прекрасный дар. Веня многое не мог сделать, но до последнего не терял оптимизм, всегда улыбался.

Ради улыбок и мгновений счастья мы и создали наш фан-клуб. Как сказал мой европейский коллега: «Если хоть один человек на 90 минут забудет о своей инвалидности, я уже работаю не зря».

Хочется, чтобы в России и в других клубах появились фан-клубы для людей с инвалидностью, стадионы становились более френдли, да и вообще, чтобы стиралась грань между человеком без и человеком с инвалидностью.

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Sports проведет народное голосование среди участников конкурса «Россия – футбольная страна» , чьи истории мы рассказываем в этом блоге. Вскоре мы запустим голосование, а «Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью» будет одним из кандидатов. Следите за обновлениями!

Фото: instagram.com/cskadsa

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