Рубин – Сочи где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 25 мая

В субботу, 25 мая, сыграют Рубин и Сочи в 30 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Арена.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Рубин – Сочи

Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Рубин – Сочи

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