Рубин – Сочи где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 25 мая
В субботу, 25 мая, сыграют Рубин и Сочи в 30 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Арена.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Рубин – Сочи
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
Последние матчи Рубин
- Спартак – Рубин : 3 – 1
- Рубин – Ростов : 3 – 1
- ЦСКА – Рубин : 2 – 2
- Рубин – Урал : 1 – 1
- Зенит – Рубин : 0 – 2
Последние матчи Сочи
- Сочи – Краснодар : 2 – 3
- Сочи – Пари НН : 6 – 1
- Динамо – Сочи : 3 – 2
- Сочи – Факел : 0 – 0
- Ахмат – Сочи : 1 – 0
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