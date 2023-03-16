«Я тысячу раз говорил, что болел за ленинградский «Зенит». Сегодня в этой команде ни одного ленинградца не играло». Степашин о матче Кубка

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Динамо Москва Сергей Степашин Евгений Кукуляк Футбол

Сергей Степашин рассказал, что раньше болел за ленинградский «Зенит».

Член совета директоров «Динамо» поделился мнением о победе над «Зенитом» в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России (1:1, 5:4 по пенальти).

– Сергей Вадимович, «Динамо» сегодня выдало великолепный матч, было похоже на само себя – это в честь столетнего юбилея клуба?

 – Во-первых, все было по-разному. Первый гол, потом очень тяжелая игра. И последние 25 минут, ну 20 – точно это было настоящее «Динамо». И даже судья Кукуляк, не назначивший очевидный пенальти, не смог повлиять на окончательный исход матча. А в принципе победа хорошая, игровая.

 – Не можем не задать вопрос ленинградцу Степашину. «Зенит» – это Ленинград. Как у вас ощущение было? Вы больше ленинградец или динамовец?

 – Я тысячу раз говорил, что я болел за ленинградский «Зенит». Сегодня в этой команде ни одного ленинградца не играло. Хотя, конечно, очень приятно, что в Санкт-Петербурге собрался почти полный стадион. Был хороший антураж, – сказал член совета директоров «Динамо».

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20 комментариев

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artpal
Ответ Фёдор Кузнецов
А откуда по его мнению Васютин, Чистяков и Круговой?
Из Петербурга. Где ленинградцы!?
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Hollywood Hogan
Ответ Очки Дани Алвеса
Сегодня удивился, когда нагуглил, что Сазонов из молодежки Зенита. Странно таких своих игроков отпускать, вместо них брать всяких Адамовых, Алипов, Робертов…
У него папа агент попросил денег больше, чем Адамовы и Алипы
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vaniaEee
Ответ Фёдор Кузнецов
Скажу больше Ленинградцы и не появятся в Зените
Потому что нет Ленинграда?
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&_Bishep_&
Динамо ещё в 2000-ые бывало выходило на поле без единого россиянина.
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Svobodu Mne
Ответ Log in
На родное для города.
Сант-Питер-Бурх вернулся)))
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В Питере Пять
Ответ Stas Politik
Ленинградцы в принципе уже не появится, т.к город уже называется иначе.
Если КПРФ продавит отмену Fan ID, то чем чёрт не шутит...
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Ответ Svobodu Mne
На какое поменяли?)
На родное для города.
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Svobodu Mne
Ответ Очки Дани Алвеса
Сегодня удивился, когда нагуглил, что Сазонов из молодежки Зенита. Странно таких своих игроков отпускать, вместо них брать всяких Адамовых, Алипов, Робертов…
А что в нём такого то? Вроде и легионером считается
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Svobodu Mne
Ответ Stas Politik
Ленинградцы в принципе уже не появится, т.к город уже называется иначе.
На какое поменяли?)
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-4
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Stas Politik
Ответ Фёдор Кузнецов
Скажу больше Ленинградцы и не появятся в Зените
Ленинградцы в принципе уже не появится, т.к город уже называется иначе.
+7
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Фантом
С этим есть очевидная проблема: последний ленинградец родился летом 1991 года, так что ему сейчас 32. В команде только два игрока подходят хотя бы по возрасту.

Впрочем, если уроженцы Ленинградской области годятся, то все станет проще (и двое из них сегодня играли).

А если серьезно, то Степашин мог бы и не выпендриваться. Болел за "Динамо" - и ладно, в его случае это логично.
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Glukinho
а я за петроградский
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Очки Дани Алвеса
Ответ Фёдор Кузнецов
А откуда по его мнению Васютин, Чистяков и Круговой?
И много сегодня Круговой отбегал? Вышел под пенки, хорошо что забил. Иначе бы и не вышел.
Так же можно еще и Одоевского и весь Зенит-2 считать.
+2
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SMART789
Ответ Фёдор Кузнецов
А откуда по его мнению Васютин, Чистяков и Круговой?
факты в сторону, здесь надо накинуть, не мешай
+21
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igls54
Желаю встретиться Хрюшам и Степашкам в финале
+11
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Юрий Кечко
Ответ Очки Дани Алвеса
Сегодня удивился, когда нагуглил, что Сазонов из молодежки Зенита. Странно таких своих игроков отпускать, вместо них брать всяких Адамовых, Алипов, Робертов…
Не ушёл бы Бальбуэна у Динамо , сидел бы на банке
+1
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Иван Новиков
А тренирует весь этот сброд украинец.
+2
-2
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Фёдор Кузнецов
А откуда по его мнению Васютин, Чистяков и Круговой?
+39
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Очки Дани Алвеса
Сегодня удивился, когда нагуглил, что Сазонов из молодежки Зенита. Странно таких своих игроков отпускать, вместо них брать всяких Адамовых, Алипов, Робертов…
+1
-4
-3
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Фёдор Кузнецов
Скажу больше Ленинградцы и не появятся в Зените
+17
-4
+13
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