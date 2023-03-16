«Я тысячу раз говорил, что болел за ленинградский «Зенит». Сегодня в этой команде ни одного ленинградца не играло». Степашин о матче Кубка

рассказал, что раньше болел за ленинградский «Зенит».

Член совета директоров «Динамо» поделился мнением о победе над « » в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России (1:1, 5:4 по пенальти).

– Сергей Вадимович, «Динамо» сегодня выдало великолепный матч, было похоже на само себя – это в честь столетнего юбилея клуба?

– Во-первых, все было по-разному. Первый гол, потом очень тяжелая игра. И последние 25 минут, ну 20 – точно это было настоящее «Динамо». И даже судья Кукуляк, не назначивший очевидный пенальти, не смог повлиять на окончательный исход матча. А в принципе победа хорошая, игровая.

– Не можем не задать вопрос ленинградцу Степашину. «Зенит» – это Ленинград. Как у вас ощущение было? Вы больше ленинградец или динамовец?

– Я тысячу раз говорил, что я болел за ленинградский «Зенит». Сегодня в этой команде ни одного ленинградца не играло. Хотя, конечно, очень приятно, что в Санкт-Петербурге собрался почти полный стадион. Был хороший антураж, – сказал член совета директоров «Динамо».

Странно, что Кукуляк не дал тут пенальти в ворота «Зенита». «Динамо» призывает к детектору лжи

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас