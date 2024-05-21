Гаттузо может возглавить «Аль-Таавун». Тренер и клуб договорились (Arab News)

Теги Дженнаро Гаттузо возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Таавун Футбол

Дженнаро Гаттузо может возглавить «Аль-Таавун» в чемпионате Саудовской Аравии.

По данным Arab News, итальянский специалист согласовал условия соглашения с «Аль-Таавуном».

На данный момент клуб занимает 4-е место в чемпионате Саудовской Аравии с 55 очками в 32 матчах. 

В феврале Гаттузо ушел в отставку с поста главного тренера «Марселя», который он возглавлял с сентября 2023 года. Ранее итальянец тренировал «Милан», «Наполи» и «Валенсию».

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Еще одного прибило к берегам Красного моря
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий