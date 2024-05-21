Гаттузо может возглавить «Аль-Таавун». Тренер и клуб договорились (Arab News)
Дженнаро Гаттузо может возглавить «Аль-Таавун» в чемпионате Саудовской Аравии.
По данным Arab News, итальянский специалист согласовал условия соглашения с «Аль-Таавуном».
На данный момент клуб занимает 4-е место в чемпионате Саудовской Аравии с 55 очками в 32 матчах.
В феврале Гаттузо ушел в отставку с поста главного тренера «Марселя», который он возглавлял с сентября 2023 года. Ранее итальянец тренировал «Милан», «Наполи» и «Валенсию».