Гаттузо может возглавить «Аль-Таавун». Тренер и клуб договорились (Arab News)

Дженнаро Гаттузо может возглавить «Аль-Таавун» в чемпионате Саудовской Аравии.

По данным Arab News, итальянский специалист согласовал условия соглашения с « ».

На данный момент клуб занимает 4-е место в чемпионате Саудовской Аравии с 55 очками в 32 матчах.

В феврале ушел в отставку с поста главного тренера «Марселя», который он возглавлял с сентября 2023 года. Ранее итальянец тренировал «Милан», «Наполи» и «Валенсию».