Пименов о Миранчуке: «Он не игрок Гасперини. У тренера есть любимчики, они играют постоянно. Надеюсь, в финале ЛЕ Алексей выйдет и забьет прекрасный мяч»
Руслан Пименов высказался о положении Алексея Миранчука в «Аталанте».
В среду итальянский клуб сыграет с «Байером» в финале Лиги Европы.
«Миранчук – не игрок Гасперини. Мы из года в год видим, что даже когда Алексей проводит хорошие матчи, Гасперини начинает проводить ротацию. У него есть любимчики, и они играют постоянно.
Однозначно, мы будем за него болеть, потому что это наш игрок, мы его поддержим в любом состоянии, в каком бы он ни был.
Надеюсь, он выйдет и забьет прекрасный мяч. И пусть он выиграет этот супер трофей», – сказал бывший форвард сборной России.
После школы Гасперини Миранчук смело может продолжать играть в Европе. У него есть и имя и качество и воля к победе на самом высоком уровне