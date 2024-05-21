Пименов о Миранчуке: «Он не игрок Гасперини. У тренера есть любимчики, они играют постоянно. Надеюсь, в финале ЛЕ Алексей выйдет и забьет прекрасный мяч»

Теги Руслан Пименов Аталанта серия А Италия Лига Европы УЕФА Джан Пьеро Гасперини Алексей Миранчук Матч ТВ Футбол

Руслан Пименов высказался о положении Алексея Миранчука в «Аталанте».

В среду итальянский клуб сыграет с «Байером» в финале Лиги Европы

«Миранчук – не игрок Гасперини. Мы из года в год видим, что даже когда Алексей проводит хорошие матчи, Гасперини начинает проводить ротацию. У него есть любимчики, и они играют постоянно.

Однозначно, мы будем за него болеть, потому что это наш игрок, мы его поддержим в любом состоянии, в каком бы он ни был.

Надеюсь, он выйдет и забьет прекрасный мяч. И пусть он выиграет этот супер трофей», – сказал бывший форвард сборной России. 

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4 комментария
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Ответ Тиджани Бабангида
Алексей не игрок Гасперини . При этом Гасперини многое ему дал, в том числе сил для конкурентной борьбы в составе. После школы Гасперини Миранчук смело может продолжать играть в Европе. У него есть и имя и качество и воля к победе на самом высоком уровне
При всем уважении, никакого имени в Европе у Миранчука нет.
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Алексей не игрок Гасперини . При этом Гасперини многое ему дал, в том числе сил для конкурентной борьбы в составе.
После школы Гасперини Миранчук смело может продолжать играть в Европе. У него есть и имя и качество и воля к победе на самом высоком уровне
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Доля правды в этом есть. У Гасперини из года в год разные игроки в средней линии и в нападении, постоянная ротация и сочетания игроков
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У Гаспа нет любимчиков. У него только есть задачи на поле и готовность включая физическую их выполнять. Папу, Йосип, Малина и Мурик с Сапатой вам подтвердят
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