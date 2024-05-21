Пименов о Миранчуке: «Он не игрок Гасперини. У тренера есть любимчики, они играют постоянно. Надеюсь, в финале ЛЕ Алексей выйдет и забьет прекрасный мяч»

Руслан Пименов высказался о положении Алексея Миранчука в «Аталанте».

В среду итальянский клуб сыграет с «Байером» в финале .

«Миранчук – не игрок Гасперини. Мы из года в год видим, что даже когда проводит хорошие матчи, начинает проводить ротацию. У него есть любимчики, и они играют постоянно.

Однозначно, мы будем за него болеть, потому что это наш игрок, мы его поддержим в любом состоянии, в каком бы он ни был.

Надеюсь, он выйдет и забьет прекрасный мяч. И пусть он выиграет этот супер трофей», – сказал бывший форвард сборной России.