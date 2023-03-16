Сергей Степашин: «Динамо» – это движение, силовики, защита моей страны. Важно готовить нашу молодежь, мы видим, что происходит и в мирной жизни, и не в мирной»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Сергей Степашин Футбол

Сергей Степашин рассказал о планах «Динамо» в связи со столетием клуба.

Сегодня московский клуб обыграл «Зенит» в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России (1:1, 5:4 по пенальти).

– Какие мероприятия и сюрпризы, связанные со столетием «Динамо», мы увидим в ближайшие недели?

 – Сюрпризов ждать нам не надо. Это хорошие стадионы, это молодежь, это поддержка юношеского, детского спорта. У нас сегодня очень важно готовить нашу молодежь, мы же видим, что сегодня происходит и в мирной жизни, и не в мирной жизни, поэтому «Динамо» – это движение, «Динамо» – это силовики. «Динамо» – это защита моей страны. Вот из этого мы будем исходить сегодня.

 – Я думаю, что вас и «Динамо» можно сегодня поздравить с красивой и такой драматичной игрой.

 – С победой, скажем так. Хотя все еще впереди. Если бы это был финал Кубка страны, наверное, это было бы здорово. Но еще все впереди. Для любой команды, когда ты выигрываешь в такой ситуации, это очень хорошая мотивация. Мне очень приятно, что ребята не растерялись, – сказал член совета директоров «Динамо».

«Я тысячу раз говорил, что болел за ленинградский «Зенит». Сегодня в этой команде ни одного ленинградца не играло». Степашин о матче Кубка

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9 комментариев

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Dan Kennedy
К сожалению в нашей стране силовики это не герои которые нас защищают. Не вижу разницы между бандитами и современными силовиками.
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Злодей Спб
Как я понял, победы над Зенитом для московских клубов настолько редки, что по ценности приравниваются к выигрышу полноценного трофея. Каждая занимает почётное место в клубном музее в виде золотой рамки со счетом матча, а посетителям о них рассказывают благоговейным шепотом.
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DavidRobertJosephBeckham
Везде со своей повесточкой лезут..
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Juriy_FCZ
Езжай со своими силовиками куда-нибудь в небытие, всю страну уже за....ли
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.ru
и не поспоришь... вон каких орлов для частных охранных фирм силовики перевоспитали
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Sobachkin
Короче болеть за Динамо для адекватного человека это нонсенс.... Пусть после победы тогда не в клубы Москвы тусить, а сразу в зону СВО...
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Кулак Широкова
Да ну на°°й такие движения и всех силовиков
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Kemal Gul
Господи, ну что ты несёшь! Стыдно даже, что такие личности имеют отношение к любимому клубу
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Михо
С козырей зашел
+2
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