Сергей Степашин: «Динамо» – это движение, силовики, защита моей страны. Важно готовить нашу молодежь, мы видим, что происходит и в мирной жизни, и не в мирной»

рассказал о планах «Динамо» в связи со столетием клуба.

Сегодня московский клуб обыграл «Зенит» в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России (1:1, 5:4 по пенальти).

– Какие мероприятия и сюрпризы, связанные со столетием «Динамо», мы увидим в ближайшие недели?

– Сюрпризов ждать нам не надо. Это хорошие стадионы, это молодежь, это поддержка юношеского, детского спорта. У нас сегодня очень важно готовить нашу молодежь, мы же видим, что сегодня происходит и в мирной жизни, и не в мирной жизни, поэтому «Динамо» – это движение, «Динамо» – это силовики. «Динамо» – это защита моей страны. Вот из этого мы будем исходить сегодня.

– Я думаю, что вас и «Динамо» можно сегодня поздравить с красивой и такой драматичной игрой.

– С победой, скажем так. Хотя все еще впереди. Если бы это был финал Кубка страны, наверное, это было бы здорово. Но еще все впереди. Для любой команды, когда ты выигрываешь в такой ситуации, это очень хорошая мотивация. Мне очень приятно, что ребята не растерялись, – сказал член совета директоров « ».

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