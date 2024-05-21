Чавес о борьбе «Динамо» за титул: «Наслаждаемся моментом. Я знал, что еду в большой клуб, но не мог представить, что смогу сразу приблизиться к чемпионству»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Луис Чавес Футбол

Хавбек «Динамо» Луис Чавес высказался о борьбе команды за титул в Мир РПЛ.

Перед последним туром московский клуб с 56 очками лидирует в турнирной таблице, опережая «Зенит» (54 очка) на 2 балла. Замыкает тройку «Краснодар» (53 очка).

Бело‑голубым для победы в чемпионате достаточно сыграть вничью в гостевом матче с «Краснодаром».

«В последних играх у нас идет отличная серия, но впереди еще один важный матч. Даже когда у нас был сложный период, мы продолжали сохранять спокойствие. Мы знали, что у нас еще есть время все исправить, мы верили в свои возможности. Сейчас мы наслаждаемся моментом, в котором находимся.

Я знал, что я еду в большой клуб, но не мог представить, что смогу приблизиться к титулу уже в первом сезоне. Все хотят стать чемпионами, но тяжело этого добиться в первый же сезон в новой команде», – сказал Чавес.

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8 комментариев
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даже Личка чемпионство на ноль поставил еще несколько туров назад, а Чавес с командой был спокоен....смешно)))
и надо не просто к титулу приблизиться, а брать его обязательно.....болельщик ждет, удачи и с Богом!!!
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Как бы то ни было, на Динамо никакого давления в отличие от Спартака, все любят Личку, умиляются его непосредственным интервью на русском, играй - не хочу, подошли к золотому матчу в свое удовольствие, на лайте ...
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Бывший глава Всероссийского Объединения Болельщиков, фанат Динамо А.Шпрыгин обещает поставить Ростову тонну самогона, в случае, если Ростов не проиграет Зениту. 😊
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Уго, не подведи!
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Это будет трагедия, если Динамо не станет чемпионом... Такой случай уже не представится!
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А какое будет чувство, если облажаетесь?!
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Надо бы всей командой набить рожу Карраскалю. Не хочет отрабатывать назад. Лентяй...
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Ответ Костас Костофы
А какое будет чувство, если облажаетесь?!
Такое же как и у игроков зенита,если Динамо не облажается.Это же логично?
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