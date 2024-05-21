Чавес о борьбе «Динамо» за титул: «Наслаждаемся моментом. Я знал, что еду в большой клуб, но не мог представить, что смогу сразу приблизиться к чемпионству»

Хавбек «Динамо» Луис Чавес высказался о борьбе команды за титул в Мир РПЛ.

Перед последним туром московский клуб с 56 очками лидирует в турнирной таблице, опережая «Зенит» (54 очка) на 2 балла. Замыкает тройку «Краснодар» (53 очка).

Бело‑голубым для победы в чемпионате достаточно сыграть вничью в гостевом матче с «Краснодаром».

«В последних играх у нас идет отличная серия, но впереди еще один важный матч. Даже когда у нас был сложный период, мы продолжали сохранять спокойствие. Мы знали, что у нас еще есть время все исправить, мы верили в свои возможности. Сейчас мы наслаждаемся моментом, в котором находимся.

Я знал, что я еду в большой клуб, но не мог представить, что смогу приблизиться к титулу уже в первом сезоне. Все хотят стать чемпионами, но тяжело этого добиться в первый же сезон в новой команде», – сказал Чавес.