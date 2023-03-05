Сергей Степашин: «Не понимаю Fan ID, скажу как бывший директор ФСБ. Тем более это не русское слово»

Теги премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Сергей Степашин Fan ID Футбол

Сергей Степашин не понимает смысла Fan ID.

Член совета директоров «Динамо» высказался о карте болельщика после победы клуба над «Крыльями Советов» (1:0).

– Единственное жалко – так мало людей на «Динамо» еще не приходило.

– Ну как, пять тысяч болельщиков пришло. А ведь зима еще…

– О чем вы говорите? Какой пять тысяч?

– Ну, почти пять…

– По пятнадцать приходило, по двадцать. Все равно остается вопрос по поводу так называемого Fan ID, тем более, что это не русское слово.

– И какое у вас отношение к этому?

– Я тысячу раз говорил – билеты по паспорту. И все, проблем нет. По паспорту, как на самолет, как на поезд. Я не понимаю этого, честно скажу, как бывший директор ФСБ, – отметил Степашин.

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70 комментариев

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Олег Устименко
Ответ Sergey Mamoshin
Я с картой болельщика ездил в соседний Воронеж, на чужие клубы. Это для инфы, что мне особо некуда ходить, но я заморочился и сделал.
Больше не приезжай к нам в Воронеж, замороченный😒
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vel
Ответ Furyus
И поправки в Конституцию тоже отменить, и возраст выхода на пенсию... и многое другое.
Хорош.. Щас спугнешь начинание ))
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Bei Bender
Ответ GLASGOW
Ого, уже даже бывший директор ФСБ негодует из-за Fan ID. Если так дальше пойдёт, боюсь через месяц-другой уже и сам ВладимВладимыч заявит, что Fan ID - это провокация коварных солдатов НАТО, которые как всегда обманули, и в грех ввели с фан-айдёй этой заморской!
Прям острослов !!! Пиши статейки в крокодил !!!
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Олег Устименко
Ответ Furyus
И поправки в Конституцию тоже отменить, и возраст выхода на пенсию... и многое другое.
вот это тебя понесло🤣
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vel
О пошла тепленькая.. Тяжелая артиллерия подключается. Думали, как всегда в России, пережмут волю населения. Но футбольные болельщики - побольше частью состоят из молодежи. А она не настолько податливая, как наивные совки-пенсионеры, готовые сдавать все, что навяжут.
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Олег Устименко
Ответ micka
Система ЛицеМер
не все пройдут😏
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RembaXXX
Ну в принципе могут и отменить, бабло то освоено, народ на фуфло не повелся, по сути система то больше не нужна, так как не заработала, будут думать как похитрее народ обмануть.
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deimon7.7
Ответ Этот Райола хочет денег
Ну все, понеслось. Через неделю-две уже и крайних не найти будет. Каждый из законотворцев будет рассказывать, что он вообще изначально был против этого закона, и вообще- ой, а кто это сделал, а-я-яй!)
На Валуева все скинут, он самый тугой и упертый.
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Qazan
Ответ micka
Система ЛицеМер
Морда у ворот
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Gleboff
Во… потяжелей артиллерия подключается…. а то Милонов…. Кто следующий?
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Qazan
Ответ Ебздрогыч
Нужно русское название придумать, и дело пойдет. Мордосчет, например. Или система Холоп
Система - не русское слово
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slow focus
ну раз нерусское, точно надо отменять!!
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Василий Батарейкин
Ну да, ну да! А к паспорту нужно ещё прицепить анализ кала и мочи! Достали этой хренью!!!
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Fierce
Бедняги депутаты. Снизу напирают (вернее, голосуют рекордно низкой посещаемостью за 20 лет), а сверху еще не указали единственно верный путь. Боже, как же сложно быть избранником народа.
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Alex Klimenko
Это я чего раньше на футбол не ходил? Так с меня фанайди какие-то просили!
Другое дело - болельщецки-гражданскъй паспортъ!
Вот тепереча я завсегдатай сих увеселений мячегонятельных!
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Alcsk
Ответ Егор Крид58
сейчас как обычно будет. Путин: вы что тут устроили? (ТИПО НЕ В КУРСЕ)как можно людям мешать спокойно смотреть футбол на стадионе, я отменяю все это. народ: Путин президент МИРА!
Мы вас поняль, Ладим Ладимыч, исправим 😅
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Maturmalai
Ответ Гуго
Ну давай, продавай билеты на автобус по паспорту, в кино, в музей. Не теряйтесь, всех сосчитать и по паспорту водить в магазин, в ресторан. Провинился, лишаешься права.
Так в Китае примерно такое и вводится, система социального кредита. Влажная мечта российских лидеров. Fan ID тут как очередной пробный камень на смену вакцинным кьюарам.
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Evgeny Evgeny
Пошли высказывания против фан уйди, даже не верится. Какие то шансы появились отмены
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Добрый Ретроград
Лет так через 10-15 сканируют твой чип на руке и оказываешься отцом пятерых детей в разных частях страны и другие прелести жизни.
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Maturmalai
Ответ Digger86
Подождите.. а зачем нам тогда ИНН, СНИЛС, номер полиса ОМС, если всё можно по паспорту?
Чтобы держать свой народ в состоянии постоянного изумления
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Александр Крольков
Ответ Digger86
Подождите.. а зачем нам тогда ИНН, СНИЛС, номер полиса ОМС, если всё можно по паспорту?
Отличный вопрос.
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MstAndreev
Сергей Степашин: «Не понимаю Fan ID. Скажу как бывший директор ФСБ - у нас в кабинетах без всякого Fan ID все раскалывались»
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Добрый Ретроград
Пусть интеллектуалу свищеву спасибо скажет
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Добрый Ретроград
Как скажешь: пашпортъ ѻбнарѫженїꙗ вторженїи
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Maturmalai
Ответ Егор Крид58
у них это на поток поставлено
Потому что действует на сознание масс безотказно
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