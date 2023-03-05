Сергей Степашин: «Не понимаю Fan ID, скажу как бывший директор ФСБ. Тем более это не русское слово»
Сергей Степашин не понимает смысла Fan ID.
Член совета директоров «Динамо» высказался о карте болельщика после победы клуба над «Крыльями Советов» (1:0).
– Единственное жалко – так мало людей на «Динамо» еще не приходило.
– Ну как, пять тысяч болельщиков пришло. А ведь зима еще…
– О чем вы говорите? Какой пять тысяч?
– Ну, почти пять…
– По пятнадцать приходило, по двадцать. Все равно остается вопрос по поводу так называемого Fan ID, тем более, что это не русское слово.
– И какое у вас отношение к этому?
– Я тысячу раз говорил – билеты по паспорту. И все, проблем нет. По паспорту, как на самолет, как на поезд. Я не понимаю этого, честно скажу, как бывший директор ФСБ, – отметил Степашин.
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