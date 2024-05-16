Пари НН – ЦСКА где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 20 мая
В понедельник, 20 мая, сыграют Пари НН и ЦСКА в 29 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Пари НН – ЦСКА
- Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.
Последние матчи Пари НН
- Сочи – Пари НН : 6 – 1
- Пари НН – Спартак : 0 – 0
- Ахмат – Пари НН : 5 – 1
- Пари НН – Локомотив : 2 – 3
- Пари НН – Динамо : 1 – 4
Последние матчи ЦСКА
- Зенит – ЦСКА : 0 – 0
- Зенит – ЦСКА : 0 – 1
- ЦСКА – Рубин : 2 – 2
- ЦСКА – Зенит : 1 – 1
- Балтика – ЦСКА : 3 – 1
Прогноз на матч Пари НН – ЦСКА
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