Пари НН – ЦСКА где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 20 мая

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Пари НН Футбол

В понедельник, 20 мая, сыграют Пари НН и ЦСКА в 29 туре РПЛ 2023/2024.

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  • Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Премьер.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Пари НН – ЦСКА

  • Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Пари НН – ЦСКА

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