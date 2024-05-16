Пари НН – ЦСКА где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 20 мая

В понедельник, 20 мая, сыграют Пари НН и ЦСКА в 29 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Премьер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Пари НН – ЦСКА

Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Пари НН – ЦСКА

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