Карим Бензема хотел бы покинуть Саудовскую Аравию.

По информации Relevo, футболист разочарован уровнем высшей лиги страны, недостатком профессионализма и инфраструктурой. Сравнения с его пребыванием в «Реале» и сборной Франции, по его мнению, не выдерживают критики.

В связи с этим француз, перешедший в «Аль-Иттихад» прошлым летом, хотел бы уйти. Тем не менее сделать это будет затруднительно, так как его высокооплачиваемый контракт рассчитан до 2026 года. Кроме того уход Бензема может быть расценен как оскорбление местными руководителями, вложившими в игрока внушительные средства.

Подчеркивается, что в лучшем случае ему может быть позволено перейти в другой саудовский клуб, лучше оснащенный и занимающий более высокое место в турнирной таблице. « » идет в чемпионате пятым, в то время как «Аль-Хилаль» уже досрочно завоевал чемпионство.

В течение нынешнего сезона французский нападающий подвергался критике за свои выступления. В настоящий момент от восстанавливается после растяжения икроножных мышц, пропустив уже месяц.

За сезон 36-летний игрок провел 29 матчей во всех турнирах, забив 13 голов и отдав 8 результативных передач. Подробная статистика футболиста доступна здесь.