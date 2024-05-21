Бензема хотел бы покинуть Саудовскую Аравию: он разочарован уровнем лиги и недостатком профессионализма. Ему могут предложить переход в более сильный клуб страны (Relevo)

Теги Карим Бензема возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Футбол

Карим Бензема хотел бы покинуть Саудовскую Аравию.

По информации Relevo, футболист разочарован уровнем высшей лиги страны, недостатком профессионализма и инфраструктурой. Сравнения с его пребыванием в «Реале» и сборной Франции, по его мнению, не выдерживают критики.

В связи с этим француз, перешедший в «Аль-Иттихад» прошлым летом, хотел бы уйти. Тем не менее сделать это будет затруднительно, так как его высокооплачиваемый контракт рассчитан до 2026 года. Кроме того уход Бензема может быть расценен как оскорбление местными руководителями, вложившими в игрока внушительные средства.

Подчеркивается, что в лучшем случае ему может быть позволено перейти в другой саудовский клуб, лучше оснащенный и занимающий более высокое место в турнирной таблице. «Аль-Иттихад» идет в чемпионате пятым, в то время как «Аль-Хилаль» уже досрочно завоевал чемпионство.

В течение нынешнего сезона французский нападающий подвергался критике за свои выступления. В настоящий момент от восстанавливается после растяжения икроножных мышц, пропустив уже месяц.

За сезон 36-летний игрок провел 29 матчей во всех турнирах, забив 13 голов и отдав 8 результативных передач. Подробная статистика футболиста доступна здесь.

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36 комментариев
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"Сравнения с его пребыванием в «Реале» и сборной Франции, по его мнению, не выдерживают критики."

Он рассчитывал, что у арабов будет уровень Реала и сборной Франции? Каким местом он думал? Явно не головой.
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...хотел бы eqnb.

Редакторы в Спортс не работают, только маркеторог рекламных интеграций....
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Мусульманином быть удобно подальше от мусульманских стран!
Бензема вкусил все прелести жизни и теперь скучает по толерантной Франции
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Ответ ОттоДракула
"Сравнения с его пребыванием в «Реале» и сборной Франции, по его мнению, не выдерживают критики." Он рассчитывал, что у арабов будет уровень Реала и сборной Франции? Каким местом он думал? Явно не головой.
дак он надеялся что приедет и можно будет пешком по полю ходить и голы штамповать на раз два, ибо реально верил что это практически "игра в футбол во дворе", но реалии пришли быстро, оказалось что стоя на одном месте в СА забить не дают, а Митровичи и Роналду оказывается бегают в лиге и потеют на поле
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Ответ Amalfitano
В его словах нет логики. Если лига слабая почему ты не забил 50 голов? Или лига настолько слаба, что тебе было лень забивать. Сказочники сказочные.
да было бы желание, экс-фулхэмовский Митрович уже закинул 27

а у Бенза циклоны на Маврикии, из-за которых он телефон не берёт)
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Ответ Оригинальный Ник
Когда я писал, что Бензема быдло, неадекват и незаслуженно получил золотой мяч, мне накидали 400 минусов на комментарий. В итоге время показало, что я был прав в своей характеристике этого алжирца
Все же золотой мяч заслуженный.
Он провел выдающийся сезон в Реале.

При этом скорей всего человек непонятный и возможно не особо достойный (разумеется это все вывод на основе обще доступной информации о нём)
Отсюда и суета в сборной.
Уверен будь в 2018 на мира,французы не стали бы чемпионами
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Короче Бенз хотел бы играть в "Реале" или другом топ-клубе, но за 200 лямов в год. То есть он не понимает, за что ему платят в 10 раз больше, чем в Мадриде. А платят как раз за то, чтоб он не замечал ни уровня лиги, ни отсутствия привычного комфорта и молча делал свою работу, как делают её все остальные, кто приезжает на заработки и благодарит судьбу за такую шабашку, благодаря которой потом всю жизнь можно не работать. Роналду даже в этих условиях находит себе мотивацию, а "истинный мусульманин" Бензема почему-то не рад играть и жить на священной для своей религии земле и только хныкает по поводу и без.
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Джикия разочарован и хотел бы покинуть Спартак. Ему предложат переход в более сильные клубы страны.
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Можно подумать он туда из-за уровня и профессионализма поехал. Не понимаю чем он теперь не доволен. Другие вот играют и не ноют, а Роналду так и вообще счастлив.
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Ответ elkipalki
Ладно бы у него стата Роналду была. Но 13+8 за 29 матчей от обладателя ЗМ скорее говорят, что лига конкурентная, нежели наоборот.
Так один роналду там как-то играет, остальные пришли в этот чемп уровня фнл бабки лутать и ничего не делать
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Ответ Вальдано
В "Охдуд".. И вывести его в лидеры.. Как Месси Интер.. Слабо?.. Хе..
Месси вывел в лидеры Интер?) То есть без него днари Суарез, Бускетс и Алаба болтались бы в середине?)
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Они все едут туда за деньгами. О чём ещё они там мечтают?
Их нанимателям надо указывать в контракте, заранее, кругленький штраф за неисполнение своих обязанностей, и тогда, туда поток этих халявщиков заметно поубавиться
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Даже за огромные деньги, и то хотят свалить. Лапорт, теперь араб Бенз бежит от своих.
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Что, у братушек по вере не понравилось?))) Захотел обратно в разложившуюся европу
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Ха-ха. Саудовцы платят такие деньги не просто так же, нытик.
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Ответ Оригинальный Ник
Когда я писал, что Бензема быдло, неадекват и незаслуженно получил золотой мяч, мне накидали 400 минусов на комментарий. В итоге время показало, что я был прав в своей характеристике этого алжирца
Сейчас ещё накидаем
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Ну а кому сейчас нужен 36 летний растренерованный Бензима из лиг с высокой конкуренцией и хорошей инфрастуктурой? Уверен что его даже Леон не возьмёт.
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Ответ Vinnipukh Vinni
Ну да, Саудовская Аравия - это величайшая футбольная страна. Это все знают. Её уровень могут потянуть, как говорил классик, не только лишь все.
Человек приехал из Реала и не потянул. Выходит, что так. Из сильнейшей лиги мира - РПЛ, вон, Малком поехал на заработки - он тянет без проблем.
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Ответ leon01
А его бывший напарник, ну как напарник… тот из за которого лавку полировал, очень доволен и говорит что барханы уровня Франции 🤔
Это из-за кого и когда Бензема лавку полировал?
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Ответ Оригинальный Ник
Когда я писал, что Бензема быдло, неадекват и незаслуженно получил золотой мяч, мне накидали 400 минусов на комментарий. В итоге время показало, что я был прав в своей характеристике этого алжирца
как и Дешам
но по зм всё ок, футбольно Бенз, когда хочет, силён
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Ответ Фан Рубина
Не потянул уровень и теперь пытается оправдать свой провал, что, мол "песок не тот".
Ну да, Саудовская Аравия - это величайшая футбольная страна. Это все знают. Её уровень могут потянуть, как говорил классик, не только лишь все.
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Ответ ОттоДракула
"Сравнения с его пребыванием в «Реале» и сборной Франции, по его мнению, не выдерживают критики." Он рассчитывал, что у арабов будет уровень Реала и сборной Франции? Каким местом он думал? Явно не головой.
я думаю отмазки все это. неймар тоже заныл после перехода в псж, что уровень чемпа франции ниже ла лиги. они не могут быть такими тупыми, просто попытки соскочить
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Решил за все годы достать шарф Роналду со рта и отыграться
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В Реал, на замену Хоселу)
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Не потянул уровень и теперь пытается оправдать свой провал, что, мол "песок не тот".
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А его бывший напарник, ну как напарник… тот из за которого лавку полировал, очень доволен и говорит что барханы уровня Франции 🤔
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Какая дичь. Он что думал, это будет супер-пупер лига с бедуинами? Вписался в эту историю, а теперь заднюю врубает.
Поехал в картонную помойку - сам виноват.
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Хотел бы покинуть ... Но видимо придётся терпеть за 200 мультов в год.))
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Давай в рпл брат
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В его словах нет логики. Если лига слабая почему ты не забил 50 голов? Или лига настолько слаба, что тебе было лень забивать. Сказочники сказочные.
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