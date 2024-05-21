Виктор Панченко о пента-трике Кассьерры: «Самое главное – ему удалось только повторить мой рекорд, а не побить. Он остался за русскими футболистами»

Теги Зенит премьер-лига Россия КАМАЗ Ахмат Ротор Олег Веретенников Виктор Панченко Матео Кассьерра Р-Спорт Футбол

Виктор Панченко высказался о пента-трике Матео Кассьерры в ворота «Ахмата».

Форвард «Зенита» забил 5 мячей в матче с «Ахматом» (5:1) в 29-м туре Мир РПЛ. Пента-трик колумбийца стал третьим в истории чемпионатов России и первым в текущем столетии. 

До него по 5 голов за игру забивали Виктор Панченко (1994 год, «КАМАЗ») в матче против «Спартака» из Владикавказа и Олег Веретенников (1998, «Ротор») в матче против «Шинника».

«К сожалению или к счастью, матч «Зенита» я не видел. В тот момент играл наш ростовский СКА, поэтому было не до РПЛ. Самое главное – ему удалось только повторить мой рекорд, а не побить, и он остался за русскими футболистами.

Моему пента-трику как раз в этом году исполнилось 30 лет. Отчасти спасибо Кассьерре, что своими голами напомнил миру обо мне, немного прославил. Благодаря ему весь день трещал телефон, звонили друзья, журналисты.

Что касается того, когда тяжелее было забивать, думаю, все-таки в наше время оформить пента-трик было сложнее», – сказал Панченко.

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8 комментариев
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ну хоть черным никого не назвал
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А если бы не остался за тобой рекорд, ты бы повесился что ли? Даже порадоваться за другого не может.
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Ответ romanisti89
ну хоть черным никого не назвал
Та ладна! У человека минута славы спустя 30 лет, а Вы так жестко :)
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🤡
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Ответ romanisti89
ну хоть черным никого не назвал
Если бы Кассьерра шестой забил он бы вообще речь про эмигрантов толкнул и за ужесточение лимита выступил.
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Сделали пацану бомбардирство и рады ))))
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А есть, что ещё вспомнить про Виктора Панченко? "Сложнее". Глянул, что со Спартаком из Владикавказа было в 1994. Супермотивированная команда. =) Боже, какую чушь, порой, несут!
Глянул обзор в интернете. Сложнее в разы, он прав! =)
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