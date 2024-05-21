Виктор Панченко о пента-трике Кассьерры: «Самое главное – ему удалось только повторить мой рекорд, а не побить. Он остался за русскими футболистами»

Виктор Панченко высказался о пента-трике Матео Кассьерры в ворота «Ахмата».

Форвард «Зенита» забил 5 мячей в матче с « » (5:1) в 29-м туре Мир РПЛ. Пента-трик колумбийца стал третьим в истории чемпионатов России и первым в текущем столетии.

До него по 5 голов за игру забивали (1994 год, « ») в матче против «Спартака» из Владикавказа и (1998, « ») в матче против «Шинника».

«К сожалению или к счастью, матч «Зенита» я не видел. В тот момент играл наш ростовский СКА, поэтому было не до РПЛ. Самое главное – ему удалось только повторить мой рекорд, а не побить, и он остался за русскими футболистами.

Моему пента-трику как раз в этом году исполнилось 30 лет. Отчасти спасибо Кассьерре, что своими голами напомнил миру обо мне, немного прославил. Благодаря ему весь день трещал телефон, звонили друзья, журналисты.

Что касается того, когда тяжелее было забивать, думаю, все-таки в наше время оформить пента-трик было сложнее», – сказал Панченко.