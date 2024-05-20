«Юве» выиграл 1 из 11 последних матчей Серии А. Побед в лиге нет 6 игр подряд

Теги Ювентус серия А Италия Болонья Паоло Монтеро Массимилиано Аллегри Футбол

«Ювентус» продлил до 6 матчей серию без побед в чемпионате Италии.

В матче 37-го тура Серии А туринцы сыграли вничью с «Болоньей» (3:3), уступая со счетом 0:3 по ходу игры. «Ювентусу» не удалось выиграть в 6-м подряд матче чемпионата.

В последних 11 матчах Серии А «Ювентус» одержал лишь одну победу – над «Фиорентиной» (1:0). На этом отрезке команда также потерпела 2 поражения и 8 раз сыграла вничью.

В прошедшую субботу туринский клуб объявил об отставке главного тренера Массимилиано Аллегри. До конца сезона команду возглавил Паоло Монтеро.

8 комментариев
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Остался бы Аллегри, написал бы «жаль, Рома их не обгонит»

Но, теперь есть надежда на нового тренера в ЛЧ
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Аллегри хороший задел сделал, до сих пор на нём держатся в ЛЧ-зоне.
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надеюсь в следующем сезоне также будут играть!
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Наглядно показывает деградацию чемпионата - считай, почти треть дистанции маешься дурью, но всё равно 4 место с возможностью ещё забрать третье, потому что плюшевые соперники не догоняют. Не могут, не умеют догнать. И это считается "топ-лигой".
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Ответ Ебздрогыч
Где-то в Турине смеется один довольный, пьяный, богатый и безработный тренер по имени Макс
Ни в одном виде спорта не разбираешься, но обязательно надо прокомментировать каждую новость, как бабка на лавочке, устройся на работу лучше.
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Ответ Фан Рубина
Наглядно показывает деградацию чемпионата - считай, почти треть дистанции маешься дурью, но всё равно 4 место с возможностью ещё забрать третье, потому что плюшевые соперники не догоняют. Не могут, не умеют догнать. И это считается "топ-лигой".
Пять команд в ЛЧ, как же не топ? (Привет УЕФА)
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