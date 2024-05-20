«Юве» выиграл 1 из 11 последних матчей Серии А. Побед в лиге нет 6 игр подряд
«Ювентус» продлил до 6 матчей серию без побед в чемпионате Италии.
В матче 37-го тура Серии А туринцы сыграли вничью с «Болоньей» (3:3), уступая со счетом 0:3 по ходу игры. «Ювентусу» не удалось выиграть в 6-м подряд матче чемпионата.
В последних 11 матчах Серии А «Ювентус» одержал лишь одну победу – над «Фиорентиной» (1:0). На этом отрезке команда также потерпела 2 поражения и 8 раз сыграла вничью.
В прошедшую субботу туринский клуб объявил об отставке главного тренера Массимилиано Аллегри. До конца сезона команду возглавил Паоло Монтеро.
Но, теперь есть надежда на нового тренера в ЛЧ