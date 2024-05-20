«Юве» выиграл 1 из 11 последних матчей Серии А. Побед в лиге нет 6 игр подряд

«Ювентус» продлил до 6 матчей серию без побед в чемпионате Италии.

В матче 37-го тура Серии А туринцы сыграли вничью с «Болоньей» (3:3), уступая со счетом 0:3 по ходу игры. « » не удалось выиграть в 6-м подряд матче чемпионата.

В последних 11 матчах Серии А «Ювентус» одержал лишь одну победу – над «Фиорентиной» (1:0). На этом отрезке команда также потерпела 2 поражения и 8 раз сыграла вничью.

В прошедшую субботу туринский клуб объявил об отставке главного тренера . До конца сезона команду возглавил .