Болонья – Ювентус где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 20 мая
В понедельник, 20 мая, сыграют Болонья и Ювентус в 37 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «Ренато Далль′Ара».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Болонья – Ювентус
- Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
Последние матчи Болонья
- Наполи – Болонья : 0 – 2
- Торино – Болонья : 0 – 0
- Болонья – Удинезе : 1 – 1
- Рома – Болонья : 1 – 3
- Болонья – Монца : 0 – 0
Последние матчи Ювентус
- Аталанта – Ювентус : 0 – 1
- Ювентус – Салернитана : 1 – 1
- Рома – Ювентус : 1 – 1
- Ювентус – Милан : 0 – 0
- Лацио – Ювентус : 2 – 1
Прогноз на матч Болонья – Ювентус
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