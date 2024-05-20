«Ювентус» впервые в истории отыгрался с 0:3 в Серии А. «Бьянконери» забили «Болонье» трижды за 9 минут

Теги Ювентус серия А Италия Болонья Аркадиуш Милик Федерико Кьеза Кенан Йылдыз Футбол

«Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Болоньей» (3:3) в матче 37-го тура Серии А.

 Туринцы проигрывали 0:3 до 76-й минуты, когда Федерико Кьеза отыграл один мяч.

Затем игроки «Ювентуса» забили 2 гола за 2 минуты – на 83-й минуте Аркадиуш Милик реализовал штрафной удар, а на 84-й минуте Кенан Йылдыз сравнял счет в матче.

«Бьянконери» впервые в своей истории не проиграли матч Серии А, когда уступали с разницей в три мяча.

Болонья – Ювентус 3:3 (2:0, 1:3)
Дата проведения
20 мая, 21.45, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Калафьори, 2:0 – 11 Кастро, 3:0 – 53 Калафьори, 3:1 – 76 Кьеза, 3:2 – 83 Милик, 3:3 – 84 Йылдыз.
БолоньяСкорупски, Пош, Лукуми, Калафьори (Бекема, 75), Кристиансен, Фройлер (Эль-Аззузи, 76), Эбишер, Урбаньски (Фаббиан, 70), Одгор (Орсолини, 70), Кастро (Салемакерс, 63), Ндойе.
ЮвентусШченсны, Камбьязо (Веа, 46), Данило, Бремер, Гатти (Йылдыз, 57), Рабьо (Фаджоли, 71), Локателли, Миретти (Алькарас, 46), Кьеза, Влахович (Милик, 64), Айлинг.
Предупреждения:
Миретти (26), Камбьязо (29), Данило (62), Бремер (68), Эбишер (82), Фаджоли (90).

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11 комментариев
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хммм, остановил познавательное видео про Николу Теслу, думаю гляну, как там Юве выносят.

а оказалось стал свидетелем другой истории
+17
-1
+16
Да, многое было не слаженно, но команде было разрешено атаковать. Ну и замены сработали. Фаджоли сильно не хватало, Йилдыз и Милик тоже вышли удачно.
+10
0
+10
Ответ bahmet2012
Скинь ссылку про Теслу.
https://youtu.be/_kDk7zwCCwo?si=NoffY-WSM_JK_Iqz
+5
0
+5
Кстати, Алкарас, не плох, но не стоит он ~50mln.
И вообще возможно Юве не самое подходящее место для него.
+3
0
+3
Ответ Jan Paskel
хммм, остановил познавательное видео про Николу Теслу, думаю гляну, как там Юве выносят. а оказалось стал свидетелем другой истории
Скинь ссылку про Теслу.
+2
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+2
А что было с Ромой на выезде, или там проигрывали 1-3, в итоге победили 4-3. Мората еще у нас бегал )🕶😎
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Просто Мотта получил смс и быстро понял, что нужно делать - снял всех ключевых в составе Болоньи - Кастро, Фреллер, Калафьори, Урбански... )
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Сейчас Юве и Милан пригласят новомодных тренеров которые умеют двигать фишки и рассказывать о философии и ДНК и в следующем сезоне с такими составами провалятся по всем фронтам и опять вернутся к старой доброй итальянской классике. Опять в дело пойдут Аллегри, Конте, Сарри, Пиоли и т.д.)
+1
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Ответ Jan Paskel
хммм, остановил познавательное видео про Николу Теслу, думаю гляну, как там Юве выносят. а оказалось стал свидетелем другой истории
Скинь ссылку на видео про Теслу пжлст)
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Ответ Jan Paskel
https://youtu.be/_kDk7zwCCwo?si=NoffY-WSM_JK_Iqz
Увидел. Спасибо)
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