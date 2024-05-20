«Ювентус» впервые в истории отыгрался с 0:3 в Серии А. «Бьянконери» забили «Болонье» трижды за 9 минут

«Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Болоньей» (3:3) в матче 37-го тура Серии А.

Туринцы проигрывали 0:3 до 76-й минуты, когда отыграл один мяч.

Затем игроки « » забили 2 гола за 2 минуты – на 83-й минуте реализовал штрафной удар, а на 84-й минуте сравнял счет в матче.

«Бьянконери» впервые в своей истории не проиграли матч Серии А, когда уступали с разницей в три мяча.