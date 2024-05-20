«Ювентус» впервые в истории отыгрался с 0:3 в Серии А. «Бьянконери» забили «Болонье» трижды за 9 минут
«Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Болоньей» (3:3) в матче 37-го тура Серии А.
Туринцы проигрывали 0:3 до 76-й минуты, когда Федерико Кьеза отыграл один мяч.
Затем игроки «Ювентуса» забили 2 гола за 2 минуты – на 83-й минуте Аркадиуш Милик реализовал штрафной удар, а на 84-й минуте Кенан Йылдыз сравнял счет в матче.
«Бьянконери» впервые в своей истории не проиграли матч Серии А, когда уступали с разницей в три мяча.
- Дата проведения
- 20 мая, 21.45, «Ренато Далль'Ара»
- Голы:
- 1:0 – 2 Калафьори, 2:0 – 11 Кастро, 3:0 – 53 Калафьори, 3:1 – 76 Кьеза, 3:2 – 83 Милик, 3:3 – 84 Йылдыз.
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Болонья –
Скорупски, Пош, Лукуми, Калафьори (Бекема, 75), Кристиансен, Фройлер (Эль-Аззузи, 76), Эбишер, Урбаньски (Фаббиан, 70), Одгор (Орсолини, 70), Кастро (Салемакерс, 63), Ндойе.
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Ювентус –
Шченсны, Камбьязо (Веа, 46), Данило, Бремер, Гатти (Йылдыз, 57), Рабьо (Фаджоли, 71), Локателли, Миретти (Алькарас, 46), Кьеза, Влахович (Милик, 64), Айлинг.
а оказалось стал свидетелем другой истории
И вообще возможно Юве не самое подходящее место для него.