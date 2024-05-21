«Астон Вилла» близка к трансферу Баркли. Хавбек «Лутона» играл за клуб в сезоне-2020/21
Росс Баркли может покинуть «Лутон» и вернуться в «Астон Виллу».
Клуб планирует вернуть 30-летнего полузащитника, который выступал за них в сезоне-2020/21 на правах аренды из «Челси». На этот раз речь идет о полноценном трансфере, сделка по которому находится в завершающей стадии.
«Вилла» хочет усилить состав к своему первому еврокубковому сезону с сезона-1982/83 годов. Команда Унаи Эмери вошла в четвертку АПЛ и получила право играть в Лиге чемпионов. «Лутон», занявший 18-е место, вылетел в Чемпионшип.
В прошлом месяце Баркли сказал: «Я хочу играть в Премьер-лиге. Хочу снова играть в еврокубках… Чувствую, что в ближайшие три года, возможно, я все еще буду на пике возможностей».
В текущем сезоне англичанин принял участие в 32 матчах АПЛ, отметившись пятью голами и четырьмя результативными передачами. Полная статистика игрока доступна здесь.