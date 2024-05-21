«Астон Вилла» близка к трансферу Баркли. Хавбек «Лутона» играл за клуб в сезоне-2020/21

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Лутон чемпионшип Росс Баркли Футбол

Росс Баркли может покинуть «Лутон» и вернуться в «Астон Виллу».

Клуб планирует вернуть 30-летнего полузащитника, который выступал за них в сезоне-2020/21 на правах аренды из «Челси». На этот раз речь идет о полноценном трансфере, сделка по которому находится в завершающей стадии.

«Вилла» хочет усилить состав к своему первому еврокубковому сезону с сезона-1982/83 годов. Команда Унаи Эмери вошла в четвертку АПЛ и получила право играть в Лиге чемпионов. «Лутон», занявший 18-е место, вылетел в Чемпионшип.

В прошлом месяце Баркли сказал: «Я хочу играть в Премьер-лиге. Хочу снова играть в еврокубках… Чувствую, что в ближайшие три года, возможно, я все еще буду на пике возможностей».

В текущем сезоне англичанин принял участие в 32 матчах АПЛ, отметившись пятью голами и четырьмя результативными передачами. Полная статистика игрока доступна здесь.

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1 комментарий
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Забавно, что всюду кроме Челси по сути смог проявить себя.
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