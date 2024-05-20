«Нет никого как ты, Аллегри, для нас ты номер один». Ультрас «Юве» показали баннер в поддержку Макса перед матчем с «Болоньей»

Ультрас «Ювентуса» выразили поддержку Массимилиано Аллегри.

Тренер был уволен на этой неделе после того, как его поведение в финале Кубка Италии против «Аталанты» (1:0) было признано «несовместимым с ценностями» клуба. В концовке матча итальянец сорвал с себя пиджак, галстук и расстегнул рубашку, крича на четвертого арбитра. Чуть позже он инициировал конфликт с редактором Tuttosport Гвидо Вачаго, пообещав оторвать тому уши.

Сегодня в ходе матча 37-го тура Серии А группа ультрас « » «Викинг» подняла баннер с отсылкой на инцидент. На нем изображен и различные предметы его одежды, а надпись гласит: «Нет никого как ты, Аллегри, для нас ты номер один».

После того, как команда под руководством исполняющего обязанности главного тренера Паоло Монтеро, пропустила 2 гола за первые 11 минут, некоторые ультрас на трибунах начали скандировать кричалки в честь Аллегри.

Фото: инстаграм Viking Juve