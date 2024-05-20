«Нет никого как ты, Аллегри, для нас ты номер один». Ультрас «Юве» показали баннер в поддержку Макса перед матчем с «Болоньей»

Теги Ювентус серия А Италия болельщики Болонья Паоло Монтеро Массимилиано Аллегри Футбол

Ультрас «Ювентуса» выразили поддержку Массимилиано Аллегри.

Тренер был уволен на этой неделе после того, как его поведение в финале Кубка Италии против «Аталанты» (1:0) было признано «несовместимым с ценностями» клуба. В концовке матча итальянец сорвал с себя пиджак, галстук и расстегнул рубашку, крича на четвертого арбитра. Чуть позже он инициировал конфликт с редактором Tuttosport Гвидо Вачаго, пообещав оторвать тому уши.

Сегодня в ходе матча 37-го тура Серии А группа ультрас «Ювентуса» «Викинг» подняла баннер с отсылкой на инцидент. На нем изображен Аллегри и различные предметы его одежды, а надпись гласит: «Нет никого как ты, Аллегри, для нас ты номер один».

После того, как команда под руководством исполняющего обязанности главного тренера Паоло Монтеро, пропустила 2 гола за первые 11 минут, некоторые ультрас на трибунах начали скандировать кричалки в честь Аллегри.

Фото: инстаграм Viking Juve

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14 комментариев
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Стокгольмский синдром
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+36
Подставная Миланская массовка
+14
-1
+13
Ответ Ебздрогыч
Стокгольмский синдром
Туринский ипподром
+14
-2
+12
Да ладно, болельщикам пора отпустить уже его и перевернуть эту страницу. Клубу нужны изменения, возможно радикальные. Иначе так и будет Юве бледной тенью своих воспоминаний о себе самом
+9
-1
+8
И правда поддержка !
Во втором тайме точно ))
+6
0
+6
ловите наркоманов
+2
0
+2
Ну, у всех есть индивидуалные болелщики. На этом закончим это безумие.
Мы отстали от ТОП клубов еще на 5-7 лет. Радуемся ничями с аутсайдерами. Да, в этом он номер один .....
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+1
Ответ Н.Ф.
5 скудетто подряд были именно при нём. Когда ещё такое будет? То-то...
не выиграть тогда это надо было умудриться..конкуренции то ноль
+2
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А что лица заблюрены? Цвет общества.)
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Ответ Ебздрогыч
Стокгольмский синдром
У меня испанский стыд за этих ультрас)
+1
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Ответ Ебздрогыч
Стокгольмский синдром
Бьет значит любит!
0
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Ответ Splin
не выиграть тогда это надо было умудриться..конкуренции то ноль
Ну да, это ж только миланские клубы побеждают в острой конкурентной борьбе, а Юве только когда все в кризисе..
+3
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