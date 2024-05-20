38-летний Акинфеев продлит контракт с ЦСКА на 2 года (Иван Карпов)

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Футбол

Игорь Акинфеев близок к продлению контракта с ЦСКА.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, 38-летний голкипер продлит соглашение с клубом еще на 2 года. Текущий контракт Акинфеева действует до конца нынешнего сезона.

По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Максима Алланазарова, ЦСКА и Акинфеев достигли принципиального соглашения о новом контракте. Ожидается, что подписание состоится на следующей неделе.

В 24 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ Акинфеев пропустил 34 гола и 7 раз сыграл на ноль. Статистика капитана армейцев – здесь.

34 комментария
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Очень радостно, что последняя легенда ещё поиграет и мы посмотрим на нее
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В принципе, он может даже не играть, а просто быть в команде. Всё равно будет толк
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Ответ FilinMD
Легенда, спору нет, но не лучше ли уже закончить и занять административную должность? Здоровье все хуже и хуже, как и выступления в матчах
С учетом того, что Тороп судя по всему выбыл на полгода - нет, не лучше.
А лучше Шайхутдинова Игорь будет играть и в 50
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+14
Легенда, спору нет, но не лучше ли уже закончить и занять административную должность? Здоровье все хуже и хуже, как и выступления в матчах
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+9
Акинфеев - легенда и это, наверное, участь многих вратарей, один из самых недооценённых российских футболистов. В лучшие годы совершенно точно на своей позиции входил в топ-10 в Европе. А кто из полевых российских игроков может этим похвастаться?
+11
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Следующая новость: Урал арендует у ЦСКА Помазуна ещё на 2 сезона
+6
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Ответ Пнин
Акинфеев - легенда и это, наверное, участь многих вратарей, один из самых недооценённых российских футболистов. В лучшие годы совершенно точно на своей позиции входил в топ-10 в Европе. А кто из полевых российских игроков может этим похвастаться?
Аршавин, Жирков, наверное. Сейчас еще и Головин
+8
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Ответ Данко Лазович
Ну и славно. Только пора уже подводить замену
Так ее и подводили, но Нуралы Алип решил, что Игорю стоит еще немного поиграть
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Очевидно, последние?
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Будет играть матчей по 15 в сезоне, да с молодёжью делиться опытом.
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Ответ DEMON
Думаю уже пора заканчивать и открыть дорогу молодым
Тороп пока ещё не готов быть основным, а за пару лет вполне дорастет, тем более, Игорь спокойно делится с ним игровым времнем
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Иван Фабрицио Карпов-Романо
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Ответ FilinMD
Помазуна вернуть просто и всё
Тоже нестабильный вратарь, не уверен, что он лучше даже нынешнего Акинфеева.
Да и Урал и ЦСКА все же разный уровень ответственности
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Если есть силы и желание, то почему нет?
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Ответ DEMON
Думаю уже пора заканчивать и открыть дорогу молодым
Тем более когда ты уже всем и всё доказал. Думаю, в ближайшее время выше него никто не прыгнет. Можно спокойно уходить
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Ответ Ольга Шмидт
Тороп пока ещё не готов быть основным, а за пару лет вполне дорастет, тем более, Игорь спокойно делится с ним игровым времнем
Про Помазуна так же говорили)
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Ответ artpal
С учетом того, что Тороп судя по всему выбыл на полгода - нет, не лучше. А лучше Шайхутдинова Игорь будет играть и в 50
Когда вы успели оценить игру Шайхутдинова? Просто потому что не взял пенальти? Эксперты не перестают удивлять
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Ответ artpal
С учетом того, что Тороп судя по всему выбыл на полгода - нет, не лучше. А лучше Шайхутдинова Игорь будет играть и в 50
Помазуна вернуть просто и всё
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Величайший вратарь современности.
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Игорь должен играть до 43

Чтобы рекорд повторить
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Супер новость, очень надеюсь попасть на его прощальный матч.
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Отлично.
Некоторые тут уже срочно Помазуна вернули и Латышонка в ЦСКА купили.

Следующий сезон будет играть Акинфеев и на его место наигрывать Торопа. Шайхутдинов третий вратарь.
Помазуна продать.
Бокова в аренду.

Нормальный расклад.
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38 лет Игорю, как же я состарился
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Думаю уже пора заканчивать и открыть дорогу молодым
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