38-летний Акинфеев продлит контракт с ЦСКА на 2 года (Иван Карпов)
Игорь Акинфеев близок к продлению контракта с ЦСКА.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, 38-летний голкипер продлит соглашение с клубом еще на 2 года. Текущий контракт Акинфеева действует до конца нынешнего сезона.
По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Максима Алланазарова, ЦСКА и Акинфеев достигли принципиального соглашения о новом контракте. Ожидается, что подписание состоится на следующей неделе.
В 24 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ Акинфеев пропустил 34 гола и 7 раз сыграл на ноль. Статистика капитана армейцев – здесь.
А лучше Шайхутдинова Игорь будет играть и в 50
Да и Урал и ЦСКА все же разный уровень ответственности
Чтобы рекорд повторить
Некоторые тут уже срочно Помазуна вернули и Латышонка в ЦСКА купили.
Следующий сезон будет играть Акинфеев и на его место наигрывать Торопа. Шайхутдинов третий вратарь.
Помазуна продать.
Бокова в аренду.
Нормальный расклад.