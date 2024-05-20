38-летний Акинфеев продлит контракт с ЦСКА на 2 года (Иван Карпов)

Игорь Акинфеев близок к продлению контракта с ЦСКА.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, 38-летний голкипер продлит соглашение с клубом еще на 2 года. Текущий контракт Акинфеева действует до конца нынешнего сезона.

По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Максима Алланазарова, ЦСКА и Акинфеев достигли принципиального соглашения о новом контракте. Ожидается, что подписание состоится на следующей неделе.

В 24 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ Акинфеев пропустил 34 гола и 7 раз сыграл на ноль. Статистика капитана армейцев – здесь.