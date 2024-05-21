Фаджоли сыграл за «Юве» впервые после 7-месячной дисквалификации за ставки

Теги Ювентус серия А Италия дисквалификации Болонья Адриен Рабьо Николо Фаджоли Футбол

Николо Фаджоли сыграл 1-й матч за «Ювентус» после 7 месяцев дисквалификации.

Туринцы на выезде сыграли вничью с «Болоньей» (3:3) в матче 37-го тура Серии А.

На 71-й минуте этого матча Николо Фаджоли заменил Адриена Рабьо и вышел на поле в составе «Ювентуса» впервые после 7-месячной дисквалификации. 

23-летний полузащитник отбывал дисквалификацию в связи со ставками на футбольные матчи. Она была рассчитана на 7 месяцев, еще 5 заменили на полгода терапии.

В текущем сезоне Фаджоли провел 7 матчей в Серии А и сделал один результативный пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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2 комментария
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Хорош, намного лучше двух телег локи и рабьо, хотя всего 10 пасов, но 100 процентов точности и всё без лишних касаний... И Аллилуя рабьо впервые заменили
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Вышел так, будто играл весь сезон. Сразу же начал обострять и вести команду вперёд. Такого игрока и не хватало команде весь сезон. У парня светлое будущее если не помешают травмы и будут правильно использовать.
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