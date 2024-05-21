Фаджоли сыграл за «Юве» впервые после 7-месячной дисквалификации за ставки

Николо Фаджоли сыграл 1-й матч за «Ювентус» после 7 месяцев дисквалификации.

Туринцы на выезде сыграли вничью с «Болоньей» (3:3) в матче 37-го тура Серии А.

На 71-й минуте этого матча заменил и вышел на поле в составе « » впервые после 7-месячной дисквалификации.

23-летний полузащитник отбывал дисквалификацию в связи со ставками на футбольные матчи. Она была рассчитана на 7 месяцев, еще 5 заменили на полгода терапии.

В текущем сезоне Фаджоли провел 7 матчей в Серии А и сделал один результативный пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.