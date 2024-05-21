В Подмосковье подростки избили семиклассников из-за отказа играть в футбол: одного пострадавшего душили, 14-летнему мальчику сломали руку. Полиция занимается дракой
В Подмосковье школьники напали на детей после отказа играть в футбол.
Как передает портал «Москва Онлайн», инцидент произошел на спортплощадке в подмосковном Железнодорожном. По словам местных жителей, потасовку решили устроить старшеклассники, значительно превосходившие по силе своих жертв. Утверждается, что причиной конфликта стал отказ семиклассников играть с ними в футбол.
Мать одного из пострадавших обратилась в полицию – ее 14-летний сын получил перелом руки в нескольких местах, ему потребовалась медицинская помощь. Также на видео инцидента заметно, как одного из пострадавших душили, а другого бросали на поле.
«Полицейские разбираются в обстоятельствах причинения телесных повреждений подростку в городском округе Балашиха. Между подростками возникла ссора, переросшая в драку, в ходе которой несовершеннолетнему 2010 года рождения причинены телесные повреждения. Полицейскими установлены все участники инцидента. Они опрошены в присутствии законных представителей», – сообщили в пресс-службе МВД по Московской области.
И нет, брат у меня не бандос. Просто спортсмен без башни.)) Я с ним боялся куда-то ходить до определённого возраста. Как-то ребята лет 20-ти решили докопаться. Мол прикурить есть? А брат не дожидаясь следующего этапа сразу им в табло. Те даже не успели включить борзиметр. А я от такой внезапности испугался так что руки тряслись. Одному зуб сломал. Мама даже оплачивала стоматолога этому молодцу.