В Подмосковье подростки избили семиклассников из-за отказа играть в футбол: одного пострадавшего душили, 14-летнему мальчику сломали руку. Полиция занимается дракой

В Подмосковье школьники напали на детей после отказа играть в футбол.

Как передает портал «Москва Онлайн», инцидент произошел на спортплощадке в подмосковном Железнодорожном. По словам местных жителей, потасовку решили устроить старшеклассники, значительно превосходившие по силе своих жертв. Утверждается, что причиной конфликта стал отказ семиклассников играть с ними в футбол.

Мать одного из пострадавших обратилась в полицию – ее 14-летний сын получил перелом руки в нескольких местах, ему потребовалась медицинская помощь. Также на видео инцидента заметно, как одного из пострадавших душили, а другого бросали на поле.

«Полицейские разбираются в обстоятельствах причинения телесных повреждений подростку в городском округе Балашиха. Между подростками возникла ссора, переросшая в драку, в ходе которой несовершеннолетнему 2010 года рождения причинены телесные повреждения. Полицейскими установлены все участники инцидента. Они опрошены в присутствии законных представителей», – сообщили в пресс-службе МВД по Московской области.