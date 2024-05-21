В Подмосковье подростки избили семиклассников из-за отказа играть в футбол: одного пострадавшего душили, 14-летнему мальчику сломали руку. Полиция занимается дракой

Теги премьер-лига Россия происшествия детский футбол контент Футбол

В Подмосковье школьники напали на детей после отказа играть в футбол.

Как передает портал «Москва Онлайн», инцидент произошел на спортплощадке в подмосковном Железнодорожном. По словам местных жителей, потасовку решили устроить старшеклассники, значительно превосходившие по силе своих жертв. Утверждается, что причиной конфликта стал отказ семиклассников играть с ними в футбол.

Мать одного из пострадавших обратилась в полицию – ее 14-летний сын получил перелом руки в нескольких местах, ему потребовалась медицинская помощь. Также на видео инцидента заметно, как одного из пострадавших душили, а другого бросали на поле.

«Полицейские разбираются в обстоятельствах причинения телесных повреждений подростку в городском округе Балашиха. Между подростками возникла ссора, переросшая в драку, в ходе которой несовершеннолетнему 2010 года рождения причинены телесные повреждения. Полицейскими установлены все участники инцидента. Они опрошены в присутствии законных представителей», – сообщили в пресс-службе МВД по Московской области.

11 комментариев
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Играйте в футбол
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Животные! Никаких извинений! Сажать эту падаль пока они никого не убили. А они уже на пол пути в этом направлении.
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Зверьё,с маленькими справились мра...
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Ответ аdidаs
Играйте в футбол
Хорошо, я всегда готов и на любой позиции, только не бейте пожалуйста…🙏
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А при чем здесь премьер лига? Тогда уж нужно было преукрасить новость, что это были фанаты Спартака, Динамо, ЦСКА и тд...
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Ответ counsel
А школьники не дети? Какой национальности были "школьники"?
А если это были русские тебе от этого будет легче? Или если они побили не русских? Это что-то меняет?
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Выполняют поручение президента, вовлекая больше людей в занятия спортом. Такими темпами к 2030 году спортом будут заниматься 86% населения РФ.
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Ответ Alex.K71
Хорошо, я всегда готов и на любой позиции, только не бейте пожалуйста…🙏
Мне было лет 12 и к нам на поле тоже подкатили такие пацанчики постарше. Мы их обыграли и они потом начали бить по ногам. Мы полезли в драку и нам дали по шее. Об этом узнал мой старший брат и отмудохал всю эту гоп компанию разом. Сначала они торчали под домом и угрожали брату. Брат вышел во второй раз и отмудохал их. Потом они пришли просить прощение. Видимо им кто-то подсказал. Это я к тому, что не надо прогибаться. Против любого лома найдётся приём.
И нет, брат у меня не бандос. Просто спортсмен без башни.)) Я с ним боялся куда-то ходить до определённого возраста. Как-то ребята лет 20-ти решили докопаться. Мол прикурить есть? А брат не дожидаясь следующего этапа сразу им в табло. Те даже не успели включить борзиметр. А я от такой внезапности испугался так что руки тряслись. Одному зуб сломал. Мама даже оплачивала стоматолога этому молодцу.
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Ответ Вячеслав Припузов
А при чем здесь премьер лига? Тогда уж нужно было преукрасить новость, что это были фанаты Спартака, Динамо, ЦСКА и тд...
Ну Россия же? Россия , всё
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