«Динамо» Махачкала и «Химки» в РПЛ, Слот возглавил «Ливерпуль», ЦСКА забил 6 голов «Пари НН», «Эдмонтон» в финале Запада, дуэт Морозов – Еременко распался и другие новости

1. ЦСКА разнес «Пари НН» на выезде в единственном матче дня в Мир РПЛ – 6:2! Нижегородцы первыми в истории чемпионатов России пропустил 6 голов в двух матчах подряд. А всего в 29-м туре забито 39 голов – это рекорд лиги.

«Динамо» Махачкала впервые сыграет в РПЛ, «Химки» вернулись в высший дивизион. «Акрон» и «Арсенал» попали в зону стыков за право выйти в РПЛ, однако тульский клуб не получил лицензию на участие в высшей лиге – вместо него может сыграть «Родина». За тур до конца РПЛ ситуация внизу таблицы такова: «Балтика», «Пари НН» или «Факел» могут вылететь напрямую, «Урал» и «Оренбург» – оказаться в стыках.

2. «Ливерпуль» объявил о назначении Арне Слота из «Фейеноорда». Он сменит Клоппа на посту тренера.

3. НХЛ. «Эдмонтон» одолел «Ванкувер» в седьмом матче серии (3:2, 4-3) и во 2-й раз за 3 года вышел в финал Запада. Сразу 3 игрока команды (Драйзайтль, Макдэвид, Бушар) набрали по 20+ очков за два раунда плей-офф – первый случай в истории лиги.

4. КДК рассмотрит кричалку «Зенит» – позор российского футбола» от фанатов «Динамо». Также комитет изучит эпизод матча РПЛ в Грозном, где болельщики «Ахмата» попали пустой пластиковой бутылкой в голову защитнику «Зенита» Васильеву.

5. ЧМ-2024 по хоккею. Казахстан остался в элите за счет побед над Польшей и Францией, Дания уступила Финляндии, Швеция победила Францию.

6. «Ювентус» проигрывал «Болонье» 0:3 к 76-й, но забил три гола за 9 минут – 3:3! «Бьянконери» впервые в истории отыгрались с 0:3 в Серии А.

7. 38-летний Игорь Акинфеев продлит контракт с ЦСКА на 2 года, сообщает инсайдер Иван Карпов.

8. Дуэт Аннабель Морозов – Игорь Еременко распался. Фигуристка тренируется в паре с американцем Джеффри Ченом, сообщает «Р-Спорт».

9. Евгений Калешин получил красную за брань в адрес арбитра матча со СКА. Он сказал судье: «Ты че, #####, слепой? Пидорас!» При этом тренер запрещает игрокам «Алании» материться.

10. Компани из «Бернли» и Франк из «Брентфорда» – кандидаты на пост тренера «Баварии». Тухель же получит от мюнхенцев более 10 млн евро после ухода с поста тренера.

11. Женская сборная Литвы отказалась играть с Беларусью в отборе к Евро. Команде засчитают технические поражения, федерацию оштрафуют на 5000 евро.

12. Фримпонг заказал для партнеров по «Байеру» перстни со 120 белыми бриллиантами в честь чемпионства в Бундеслиге без поражений.

13. Роналду – лучший европейский футболист в истории по версии FourFourTwo. Кройфф и Беккенбауэр – в топ-3, Зидан – 4-й, Яшин – 19-й.

Цитаты дня.

Ротенберг о борьбе за титул РПЛ: «Я и мы как семья «Газпрома» будем делать все возможное для победы «Зенита». Сделаем все, что от нас зависит»

Анна Лазарева: «Ни разу в Америке я не получила хорошего обслуживания в ресторане. Но попробуй не оставь чаевые!»

Карпукас о тратах в месяц: «Чуть больше 200 тысяч – я перестал жить на базе, есть девушка. Не ориентируюсь по ценам в магазинах. Инфляция есть, наверное, значит многое выросло»

Эдуард Латыпов: «Верю, что мы смогли бы составить конкуренцию Йоханнесу Бо. Не в каждой гонке, но могли бы поднапрячь его»

Морган о «Ман Сити»: «Вы не можете претендовать на звание величайшей команды в истории АПЛ, если ни разу не провели сезон без поражений»

Орлов о том, что «Ахмат» якобы сдал игру «Зениту»: «Так матчи не сдаются, с таким-то счетом! Как такое возможно? Сейчас легионеров много, такую историю не спрячешь»

Костя Цзю: «Усику отдали победу, чтобы организовать реванш. Это вопрос денег»