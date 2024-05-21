Колосков о 120-летии ФИФА: «Желаю нынешнему руководству уважать историю футбола и не страдать гигантоманией. Процесс политизации – естественный, к сожалению»

Вячеслав Колосков высказался о 120-летии ФИФА.

21 мая исполняется 120 лет со дня основания Международной федерации футбола.

«120 лет – это знаменательная дата. Я помню, столетие отмечалось очень широко. Был огромный зал, концерты, в следующие юбилеи уже никаких праздников не было. За 120 лет ФИФА стала крупнейшей международной федерацией за счет популярности футбола, но и организация многое сделала для его развития и популяризации.

В первую очередь ФИФА помогает финансово. Она оказывает помощь федерациям с уставным капиталом и каждый год выделяет безвозмездно определенную сумму. Также федерация финансирует и разрабатывает большое количество программ развития.

К сожалению, политизация – это естественный процесс, потому что когда появляются большие деньги, возникает и зависимость от спонсоров, которые преследуют определенные цели и имеют свои взгляды. Это коснулось не только футбола, но и практически всего мирового спорта, особенно это заметно в наше время, когда наши сборные никуда не пускают.

Спорт стал инструментом решения политических каких-то ситуаций, что недопустимо. ФИФА и другие федерации стали заложниками политической ситуации.

Я хотел бы пожелать ФИФА, чтобы нынешнее руководство с уважением относилось к истории футбола и наработанному за это время опыту, чем оно нередко пренебрегает. Мне также хотелось бы, чтобы ФИФА перестала страдать гигантоманией.

Многие турниры стали расширяться, раньше в чемпионате мира участвовали 24 команды, теперь их будет 48. Деньги – это хорошо, но надо думать еще о здоровье футболистов и качестве игры», – сказал почетный президент и бывший член исполкома .