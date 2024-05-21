Гурцкая об интересе «Рубина» к Ивичу: «Скачка на первое место не будет. Не надо думать, что он придет, махнет волшебной палочкой, и вдруг Грицаенко и Мартынович заиграют на другом уровне»

Тимур Гурцкая высказался об интересе «Рубина» к Владимиру Ивичу.

– Вы что-нибудь слышали о том, что в « » хотят видеть ?

– Конечно. Но я не представляю, каким образом «Рубин» хочет это сделать.

– У клуба есть деньги на Ивича?

– Они должны приблизительно понимать запросы Ивича по зарплате – в районе полутора миллионов евро.

Может быть, они могут позволить себе Ивича, но ему тоже нужны будут игроки. Не надо думать, что придет Ивич, махнет волшебной палочкой, и вдруг и заиграют на другом уровне. Скорее всего, они будут играть более дисциплинированно, но все равно это не будет скачок на первое место, – сказал футбольный агент в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»