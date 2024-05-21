Гурцкая об интересе «Рубина» к Ивичу: «Скачка на первое место не будет. Не надо думать, что он придет, махнет волшебной палочкой, и вдруг Грицаенко и Мартынович заиграют на другом уровне»

Теги Рубин премьер-лига Россия Владимир Ивич Александр Мартынович Алексей Грицаенко Тимур Гурцкая Это футбол, брат! Футбол

Тимур Гурцкая высказался об интересе «Рубина» к Владимиру Ивичу.

– Вы что-нибудь слышали о том, что в «Рубине» хотят видеть Ивича?

– Конечно. Но я не представляю, каким образом «Рубин» хочет это сделать.

– У клуба есть деньги на Ивича?

– Они должны приблизительно понимать запросы Ивича по зарплате – в районе полутора миллионов евро.

Может быть, они могут позволить себе Ивича, но ему тоже нужны будут игроки. Не надо думать, что придет Ивич, махнет волшебной палочкой, и вдруг Грицаенко и Мартынович заиграют на другом уровне. Скорее всего, они будут играть более дисциплинированно, но все равно это не будет скачок на первое место, – сказал футбольный агент в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

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2 комментария
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Чем не угодил Рахимов?
Из ФНЛ сразу на 8 место.
Одни уже Ташуева и Юрана уволили.
КС на Осинькина зуб точит.
Что то тренеров мочить начали уже за выступления выше среднего
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Первый раз слышу про интерес к Ивичу от Рубина
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