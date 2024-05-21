«На такие матчи можешь выйти даже на одной ноге. Они остаются в памяти, каждый футболист мечтает о них». Радимов о травме Тюкавина перед «Краснодаром»

Владислав Радимов ответил на вопрос о травме Константина Тюкавина.

Лучший бомбардир «Динамо» был заменен из-за повреждения в концовке второго тайма матча с «Крыльями Советов» (4:1) в минувшую субботу. Он покидал поле хромая.

В понедельник стало известно, что футболист получил повреждение левого голеностопного сустава и занимается индивидуально под контролем врачей. Если все пойдет по плану, он сможет вернуться в общую группу в ближайшие дни.

В субботу бело-голубые сыграют с « » в заключительном туре Мир РПЛ. Сейчас московский клуб с 56 очками лидирует в турнирной таблице, опережая идущий третьим «Краснодар» на три балла. Второе место с 54 очками занимает «Зенит», которому предстоит сыграть на своем поле с «Ростовом». « » для золотых медалей будет достаточно набрать одно очко.

– Тревожно ли за «Динамо» из‑за травмы ?

– Болельщикам «Динамо» – да. Но мне кажется, что на такие матчи ты можешь выйти даже на одной ноге. Такие игры остаются в памяти и каждый футболист мечтает принять в них участие. Думаю, врачи «Динамо» поставят Тюкавина на ноги.

Что касается последнего тура РПЛ, то я поймал себя на мысли, что скорее бы он начался. Думаю, вся страна ждет этой развязки. А с другой стороны, что делать, когда это все закончится? Мы ждем концовку , этих непредсказуемых матчей и живем этой интригой.

Пожелаем здоровья Тюкавину. Хочется, чтобы все команды сыграли в своих сильнейших составах, – сказал экс-игрок сборной России и «Зенита».