Семшов об интриге в РПЛ: «Кричат, что уровень чемпионата растет. У меня противоположное мнение – топовые команды сдали»

Игорь Семшов не считает интригу в Мир РПЛ следствием повышения ее уровня.

Перед последним туром «Динамо» с 56 очками лидирует в турнирной таблице, опережая «Зенит» (54 очка). Замыкает тройку «Краснодар» (53 очка).

Бело‑голубым для победы в чемпионате достаточно набрать одно очко в гостевом матче с «Краснодаром».

«Если брать в целом чемпионат, интрига присутствует, это отлично, но это не значит, что уровень нашего чемпионата повышается. Поэтому тяжело играют с командами, которые идут внизу и в середине турнирной таблицы. Многие кричат, что уровень чемпионата растет, поэтому такая интрига.

У меня противоположное мнение. Некоторые команды подтянулись, но все равно топовые команды всегда задавали тон у нас. А сейчас, может быть, из‑за отсутствия таких легионеров, которые были раньше, они сдали», – сказал бывший игрок сборной России.

Новые расклады чемпионской гонки РПЛ: что нужно «Динамо», «Зениту» и «Краснодару»? Шансы у всех!