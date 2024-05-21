Семшов об интриге в РПЛ: «Кричат, что уровень чемпионата растет. У меня противоположное мнение – топовые команды сдали»

Теги Зенит Игорь Семшов премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Матч ТВ Футбол

Игорь Семшов не считает интригу в Мир РПЛ следствием повышения ее уровня.

Перед последним туром «Динамо» с 56 очками лидирует в турнирной таблице, опережая «Зенит» (54 очка). Замыкает тройку «Краснодар» (53 очка).

Бело‑голубым для победы в чемпионате достаточно набрать одно очко в гостевом матче с «Краснодаром». 

«Если брать в целом чемпионат, интрига присутствует, это отлично, но это не значит, что уровень нашего чемпионата повышается. Поэтому тяжело играют с командами, которые идут внизу и в середине турнирной таблицы. Многие кричат, что уровень чемпионата растет, поэтому такая интрига.

У меня противоположное мнение. Некоторые команды подтянулись, но все равно топовые команды всегда задавали тон у нас. А сейчас, может быть, из‑за отсутствия таких легионеров, которые были раньше, они сдали», – сказал бывший игрок сборной России. 

Новые расклады чемпионской гонки РПЛ: что нужно «Динамо», «Зениту» и «Краснодару»? Шансы у всех!

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5 комментариев
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Ответ Анри Карлайл
А давайте хотя бы "весна-осень" вернём. И прежний формат кубка. Это не повысит уровень чемпионата, но ведь чертовски глупо в стране где 9 месяцев слякоть, не играть летом. Всё равно про еврокубки можно забыть на ближайшие годы
Открой для начала календарь осень-весна и сравни его с весна-осень, те же даты начала и конца проведения.
+4
-1
+3
Есть чемпионская гонка, а у нас чемпионская возня
+3
-3
0
А давайте хотя бы "весна-осень" вернём.
И прежний формат кубка.
Это не повысит уровень чемпионата, но ведь чертовски глупо в стране где 9 месяцев слякоть, не играть летом.
Всё равно про еврокубки можно забыть на ближайшие годы
+2
-2
0
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