Салах попрощался с Клоппом: «Было здорово разделить все эти трофеи с вами. Надеюсь, мы встретимся вновь»
Мохаммед Салах опубликовал пост по поводу ухода Юргена Клоппа.
В воскресенье немецкий специалист провел свой последний матч в качестве главного тренера «Ливерпуля». Мерсисайдцы одержали победу над «Вулверхэмптоном» (2:0) в заключительном туре АПЛ.
«Было здорово разделить с вами все эти трофеи и опыт последних семи лет.
Желаю вам удачи в будущем и надеюсь, что мы встретимся вновь», – написал вингер «Ливерпуля».