Салах попрощался с Клоппом: «Было здорово разделить все эти трофеи с вами. Надеюсь, мы встретимся вновь»

Мохаммед Салах опубликовал пост по поводу ухода Юргена Клоппа.

В воскресенье немецкий специалист провел свой последний матч в качестве главного тренера «Ливерпуля». Мерсисайдцы одержали победу над «Вулверхэмптоном» (2:0) в заключительном туре .

«Было здорово разделить с вами все эти трофеи и опыт последних семи лет.

Желаю вам удачи в будущем и надеюсь, что мы встретимся вновь», – написал вингер « ».