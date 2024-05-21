Салах попрощался с Клоппом: «Было здорово разделить все эти трофеи с вами. Надеюсь, мы встретимся вновь»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Мохамед Салах соцсети Футбол

Мохаммед Салах опубликовал пост по поводу ухода Юргена Клоппа.

В воскресенье немецкий специалист провел свой последний матч в качестве главного тренера «Ливерпуля». Мерсисайдцы одержали победу над «Вулверхэмптоном» (2:0) в заключительном туре АПЛ.

«Было здорово разделить с вами все эти трофеи и опыт последних семи лет.

Желаю вам удачи в будущем и надеюсь, что мы встретимся вновь», – написал вингер «Ливерпуля».

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