Гурцкая о будущем Адиева: «Казахстан предлагает продление, не исключено, что он получит и местный клуб. Совмещение с «Ахматом» невозможно – нужно будет делать выбор»

Теги премьер-лига Россия Ахмат сборная Казахстана по футболу высшая лига Казахстан Кайрат Магомед Адиев Тимур Гурцкая Это футбол, брат! Футбол

Тимур Гурцкая высказался о будущем Магомеда Адиева в «Ахмате».

– Это очень сложная тема. Грозный – его дом. Он сейчас свою миссию выполнил, оставил «Ахмат» в РПЛ.

У сборной Казахстана скоро начнется новый отборочный цикл. Отбор на ЧМ намного сложнее, но там у него будут международные матчи. Плюс у Адиева очень хорошие отношения с президентом федерации футбола Казахстана.

Дальнейшее совмещение с «Ахматом» невозможно, нужно будет делать выбор.

– Контракт со сборной Казахстана у него до конца года?

– Да, но Казахстан предлагает продление. Я скажу больше: не исключен вариант, что Адиев получит не только сборную Казахстана, но и местный клуб.

– «Кайрат»?

– Не буду говорить какая. Но это не «Кайрат», – сказал футбольный агент в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

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2 комментария
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Ниичёсе. Только щас узнал, что гурцкая это он, а не она👀
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