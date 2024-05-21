Гурцкая о будущем Адиева: «Казахстан предлагает продление, не исключено, что он получит и местный клуб. Совмещение с «Ахматом» невозможно – нужно будет делать выбор»
Тимур Гурцкая высказался о будущем Магомеда Адиева в «Ахмате».
– Это очень сложная тема. Грозный – его дом. Он сейчас свою миссию выполнил, оставил «Ахмат» в РПЛ.
У сборной Казахстана скоро начнется новый отборочный цикл. Отбор на ЧМ намного сложнее, но там у него будут международные матчи. Плюс у Адиева очень хорошие отношения с президентом федерации футбола Казахстана.
Дальнейшее совмещение с «Ахматом» невозможно, нужно будет делать выбор.
– Контракт со сборной Казахстана у него до конца года?
– Да, но Казахстан предлагает продление. Я скажу больше: не исключен вариант, что Адиев получит не только сборную Казахстана, но и местный клуб.
– «Кайрат»?
– Не буду говорить какая. Но это не «Кайрат», – сказал футбольный агент в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»