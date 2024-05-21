Тухель возьмет паузу в карьере, либо возглавит клуб АПЛ (Флориан Плеттенберг)

Томас Тухель возьмет паузу в карьере, либо возглавит клуб АПЛ.

50-летний специалист оставил пост главного тренера «Баварии».

При этом мюнхенский клуб выплатит Тухелю более 10 миллионов евро.

Контракт со специалистом действует до 30 июня 2025 года, но будет расторгнут в случае договоренности тренера с другим клубом. Таким образом, « » не претендует на компенсацию за переход.

Как пишет журналист Флориан Плеттенберг, тренер принял решение о своем будущем. Он возьмет паузу в карьере, либо возглавит клуб .

Среди вариантов в Англии называются « » и « ».