Тухель возьмет паузу в карьере, либо возглавит клуб АПЛ (Флориан Плеттенберг)

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Томас Тухель Футбол

Томас Тухель возьмет паузу в карьере, либо возглавит клуб АПЛ.

50-летний специалист оставил пост главного тренера «Баварии». 

При этом мюнхенский клуб выплатит Тухелю более 10 миллионов евро.

Контракт со специалистом действует до 30 июня 2025 года, но будет расторгнут в случае договоренности тренера с другим клубом. Таким образом, «Бавария» не претендует на компенсацию за переход. 

Как пишет журналист Флориан Плеттенберг, тренер принял решение о своем будущем. Он возьмет паузу в карьере, либо возглавит клуб АПЛ.

Среди вариантов в Англии называются «Челси» и «Манчестер Юнайтед». 

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26 комментариев
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как же классно работать топ тренером - плохо выполнил свою работу и работодатель должен тебе 10 лимонов. В какой индустрии есть нечто подобное?
+52
-5
+47
Ответ Винстон Лайтс
как же классно работать топ тренером - плохо выполнил свою работу и работодатель должен тебе 10 лимонов. В какой индустрии есть нечто подобное?
фраза "Золотой парашют" тебе ни о чем не говорит? в любой индустрии, где есть контрактные обязательства и нет четких критериев успешности этой самой работы возможна такая ситуация. Когда увольняют топ-менеджеров крупных компаний они также получают крупную сумму. Тухель свою работу делает, котракт не нарушает, а все остальное субъективно. О том какое место должен занять тренер обычно прописывают только в условиях продления контракта или в премиальных.
+36
-5
+31
Ответ Е.Р.
Прервать гегемонию ПСЖ? Сделано Прервать гегемонию Баварии? Сделано Куда бы теперь податься? Можно было б в Зенит, но они там сами справились. Хотя остался еще один тур. То что не сможет сделать Динамо, сделает этот Сюрстрёмминг
Вывести ПСЖ в финал Лч? Сделано
Взять ЛЧ с Челси? Сделано
Сделать Байер чемпионом ? Сделано
И гегемонии у ПСЖ было 2-3 сезона это явно не 11 лет подряд как у баварии
+9
-1
+8
Ответ Винстон Лайтс
как же классно работать топ тренером - плохо выполнил свою работу и работодатель должен тебе 10 лимонов. В какой индустрии есть нечто подобное?
на самом деле много где, где платят очень много
+5
0
+5
Ответ Е.Р.
такому Баеру можно уступить в конкурентной борьбе. А Тухлятина именно что слил. Да он и в том сезоне фактически слил Боруссии, что говорить-то про это вообще
Тренеров, которые попадали в финал ЛЧ с разными командами по пальцам можно пересчитать и все они считаются титанами тренерского цеха- Анчелотти, Гвардиола Клопп, Хейнкес, Хитцфельд, Моуринью!
+3
0
+3
Ответ Е.Р.
такому Баеру можно уступить в конкурентной борьбе. А Тухлятина именно что слил. Да он и в том сезоне фактически слил Боруссии, что говорить-то про это вообще
нагельсман в том сезоне был не лучше тухеля
+3
0
+3
Ответ Е.Р.
Комментарий удален модератором
Такому Байеру могли слить даже Реал с Роналду и любой топ клуб в прайме
+4
-1
+3
Иными словами: "Тухель возьмет паузу в карьере, либо не возьмет"
+3
0
+3
Ответ Кино Музыка
Пауза выгодней)
И спокойней!
+2
0
+2
Ответ Artem89S
Получил 10 лямов за то, что при счете 1:0 в свою пользу снял всех напов и выпустил защитников))) гений тренерского цеха))))
Нет он должен был Кейна со сломаной спиной держать до 100 минуты
+4
-2
+2
Пауза выгодней)
+2
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+2
Ответ Александр Ильин
Челси?серьезно?
Утка, надеюсь.
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Ответ Винстон Лайтс
как же классно работать топ тренером - плохо выполнил свою работу и работодатель должен тебе 10 лимонов. В какой индустрии есть нечто подобное?
Думаю если вы станете одним из десяти лучших специалистов мира в своей области, ваша жизни будет если и не похожей, но весьма безбедной
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Ответ Винстон Лайтс
как же классно работать топ тренером - плохо выполнил свою работу и работодатель должен тебе 10 лимонов. В какой индустрии есть нечто подобное?
Во всех крупных, где подписывают контракты. Вон Дисней Чапека уволил с действующим контрактом - ему поболее отстегнули за увольнение. Золотые парашюты даже в Касперском есть, друг там работает, даже рядовому кодеру полагается за внезапное увольнение, компания берет на себя ответственность при найме, странно, что это плюсуют, общеизвестный факт
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Челси-то к чему сейчас тренера менять.
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Ответ che kaif
Вывести ПСЖ в финал Лч? Сделано Взять ЛЧ с Челси? Сделано Сделать Байер чемпионом ? Сделано И гегемонии у ПСЖ было 2-3 сезона это явно не 11 лет подряд как у баварии
Комментарий удален модератором
Тухеля в МЮ, ТенХага в Баварию=)
+2
-2
0
Челси?серьезно?
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