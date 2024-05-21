Тухель возьмет паузу в карьере, либо возглавит клуб АПЛ (Флориан Плеттенберг)
Томас Тухель возьмет паузу в карьере, либо возглавит клуб АПЛ.
50-летний специалист оставил пост главного тренера «Баварии».
При этом мюнхенский клуб выплатит Тухелю более 10 миллионов евро.
Контракт со специалистом действует до 30 июня 2025 года, но будет расторгнут в случае договоренности тренера с другим клубом. Таким образом, «Бавария» не претендует на компенсацию за переход.
Как пишет журналист Флориан Плеттенберг, тренер принял решение о своем будущем. Он возьмет паузу в карьере, либо возглавит клуб АПЛ.
Среди вариантов в Англии называются «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
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И гегемонии у ПСЖ было 2-3 сезона это явно не 11 лет подряд как у баварии