Балтика – Локомотив где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 25 мая
В субботу, 25 мая, сыграют Балтика и Локомотив в 30 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Калининград».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 3.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Балтика – Локомотив
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
Последние матчи Балтика
- Ростов – Балтика : 2 – 1
- Балтика – Спартак : 1 – 0
- Балтика – Динамо : 2 – 3
- Урал – Балтика : 2 – 1
- Ростов – Балтика : 0 – 1
Последние матчи Локомотив
- Локомотив – Факел : 2 – 0
- Оренбург – Локомотив : 0 – 2
- Локомотив – Ростов : 1 – 0
- Спартак – Локомотив : 3 – 2
- Пари НН – Локомотив : 2 – 3
Прогноз на матч Балтика – Локомотив
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