Балтика – Локомотив где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 25 мая

В субботу, 25 мая, сыграют Балтика и Локомотив в 30 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «Калининград».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 3.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Балтика – Локомотив

Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Балтика – Локомотив

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